В Израиле сообщили о ликвидации командира элитных сил "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал командира элитных сил "Радван" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с воздуха ликвидировала командира элитного спецподразделения "Радван", принадлежащего шиитской организации "Хезболла", Али Джамаля ад-Дина Джавада. Как заявили 5 августа вечером представители оборонного ведомства еврейского государства, это произошло на юге Ливана.
В сообщении говорится, что в районе населённого пункта Эбба военно-воздушные силы страны провели операцию по ликвидации данного деятеля. Помимо этого, армейская пресс-служба рассказала, что устранение Джавада "значительно сужает возможности "Хезболлы" по осуществлению террористической деятельности против севера Израиля".
Напомним, что пару дней назад представители ЦАХАЛ сообщали об аналогичной операции в южной части Ливана. Тогда, по данным Армии обороны Израиля, был ликвидирован полевой командир "Хезболлы" Али Назия Абд Али.
Flickr / Israel Defense Forces