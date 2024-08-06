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Регион
5 августа, 21:25

В Израиле сообщили о ликвидации командира элитных сил "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал командира элитных сил "Радван" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с воздуха ликвидировала командира элитного спецподразделения "Радван", принадлежащего шиитской организации "Хезболла", Али Джамаля ад-Дина Джавада. Как заявили 5 августа вечером представители оборонного ведомства еврейского государства, это произошло на юге Ливана.

В сообщении говорится, что в районе населённого пункта Эбба военно-воздушные силы страны провели операцию по ликвидации данного деятеля. Помимо этого, армейская пресс-служба рассказала, что устранение Джавада "значительно сужает возможности "Хезболлы" по осуществлению террористической деятельности против севера Израиля".

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Напомним, что пару дней назад представители ЦАХАЛ сообщали об аналогичной операции в южной части Ливана. Тогда, по данным Армии обороны Израиля, был ликвидирован полевой командир "Хезболлы" Али Назия Абд Али.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Алексей Соловьёв
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