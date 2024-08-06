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6 августа, 15:50

В США заявили о просьбе Ирана к России из-за Израиля

NYT: Иран запросил у России поставки современных систем ПВО С-400 из-за Израиля

Власти Ирана запросили у России поставки современных систем противовоздушной обороны (С-400) в рамках подготовки к возможной войне с Израилем. Это произошло во время поездки секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Тегеран, утверждает американская газета The New York Times.

"Два иранских чиновника, знакомых с (вопросами — прим. Life.ru) военного планирования, один из которых является членом Корпуса стражей исламской революции, подтвердили, что Иран сделал запрос, и заявили, что Россия якобы начала поставлять передовые радары и оборудование ПВО", — говорится в публикации.

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Напомним, в последнее время всё чаще говорят о неизбежной атаке Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболла" по Израилю из-за гибели в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Ответственность радикалы возложили на США и Израиль. Предполагаемые даты удара возмездия разнятся. Так, американские чиновники ожидают реакцию исламской республики уже 5 августа, а вот данные разведки свидетельствуют о начале атаки 12 августа — в день траура еврейского народа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey 69

Мария Любицкая
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