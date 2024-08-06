В США заявили о просьбе Ирана к России из-за Израиля

Власти Ирана запросили у России поставки современных систем противовоздушной обороны (С-400) в рамках подготовки к возможной войне с Израилем. Это произошло во время поездки секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Тегеран, утверждает американская газета The New York Times.

"Два иранских чиновника, знакомых с (вопросами — прим. Life.ru) военного планирования, один из которых является членом Корпуса стражей исламской революции, подтвердили, что Иран сделал запрос, и заявили, что Россия якобы начала поставлять передовые радары и оборудование ПВО", — говорится в публикации.