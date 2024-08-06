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Регион
6 августа, 15:44

Эстония обвинила журналистку в госизмене и "российской пропаганде"

В Эстонии обвинили в госизмене автора Baltnews журналистку Бурцеву

В Эстонии предъявили обвинение в госизмене и нарушении санкций журналистке Светлане Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.

Сегодня состоялось предварительное заседание, на котором стороны договорились начать рассмотрение дела по существу 1 ноября. Эстонская прокуратура 29 февраля подала ходатайство об аресте Бурцевой, а Харьюский уездный суд 1 марта заключил её под стражу. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки суд отклонил.

"Её тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды. Даже после санкций против России, введённых Советом Европы, Бурцева продолжала работать на благо владельца и реального бенефициара МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва", — заявила госпрокурор Энели Лауритс.

Русскоязычное информационное агентство Baltnews специализируется на новостях о странах Прибалтики. СМИ входит в международную медиагруппу "Россия сегодня".

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Ранее сообщалось, что с 8 августа Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией. Таким образом Таллин хочет помешать обходу санкций.

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Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Мария Любицкая
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