Эстония обвинила журналистку в госизмене и "российской пропаганде"
В Эстонии обвинили в госизмене автора Baltnews журналистку Бурцеву
В Эстонии предъявили обвинение в госизмене и нарушении санкций журналистке Светлане Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.
Сегодня состоялось предварительное заседание, на котором стороны договорились начать рассмотрение дела по существу 1 ноября. Эстонская прокуратура 29 февраля подала ходатайство об аресте Бурцевой, а Харьюский уездный суд 1 марта заключил её под стражу. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки суд отклонил.
"Её тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды. Даже после санкций против России, введённых Советом Европы, Бурцева продолжала работать на благо владельца и реального бенефициара МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва", — заявила госпрокурор Энели Лауритс.
Русскоязычное информационное агентство Baltnews специализируется на новостях о странах Прибалтики. СМИ входит в международную медиагруппу "Россия сегодня".
Ранее сообщалось, что с 8 августа Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией. Таким образом Таллин хочет помешать обходу санкций.
Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators