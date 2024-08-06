Эстония обвинила журналистку в госизмене и "российской пропаганде"

В Эстонии предъявили обвинение в госизмене и нарушении санкций журналистке Светлане Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру.

Сегодня состоялось предварительное заседание, на котором стороны договорились начать рассмотрение дела по существу 1 ноября. Эстонская прокуратура 29 февраля подала ходатайство об аресте Бурцевой, а Харьюский уездный суд 1 марта заключил её под стражу. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки суд отклонил.

"Её тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды. Даже после санкций против России, введённых Советом Европы, Бурцева продолжала работать на благо владельца и реального бенефициара МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва", — заявила госпрокурор Энели Лауритс.

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