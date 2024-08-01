"Восхваление нацистов": В Посольстве РФ возмущены открытием в Эстонии памятника эсэсовцам
Посольство РФ осудило открытие в Эстонии памятника, восхваляющего эсэсовцев
Посольство РФ в Таллине осудило эстонские власти из-за реабилитации и возвеличивания нацистских коллаборационистов в стране. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
"Возмущены очередным проявлением политики эстонского руководства, направленной на реабилитацию и возвеличивание нацистских коллаборационистов. Решительно осуждаем состоявшуюся на днях в центре городе Йыхви церемонию открытия памятника воевавшим в составе 20-й гренадёрской дивизии СС майору Г. Соодену и лейтенанту Р. Юриадо", — указано в сообщении.
В посольстве уточнили, что местные власти одобряют восхваление нацистов и потакают их почитателям на фоне кощунственной борьбы с мемориалами советским воинам. В диппредставительстве добавили, что проведение подобных в Йыхви мероприятий указывает на умышленное уничтожение исторической памяти и "забвение уроков прошлого".
Российские дипломаты напомнили о решении Нюрнбергского трибунала, признавшего СС преступной организацией. В посольстве призвали политиков из Эстонии изучить историю, чтобы лучше понять последствия следования порочной идеологии. Кроме того, представители дипмиссии обратились к международным структурам с призывом дать соответствующую оценку ситуации и оказать давление на эстонские власти.
А ранее Life.ru рассказывал, что на Украине вручили награду нацисту Ярославу Хунке (Гунько), который служил в дивизии СС "Галичина", в виде почётного знака "За заслуги перед Тернопольщиной". Мужчина уже "прославился" на весь мир в сентябре 2023 года, когда посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил нацисту приглашение. В феврале Канада получила запрос о выдаче эсэсовца. Позднее выяснилось, что Оттава отказала Москве в его экстрадиции. СК РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде. А генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов.
Shutterstock / FOTODOM / KVN1777