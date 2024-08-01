"Восхваление нацистов": В Посольстве РФ возмущены открытием в Эстонии памятника эсэсовцам

Посольство РФ в Таллине осудило эстонские власти из-за реабилитации и возвеличивания нацистских коллаборационистов в стране. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

"Возмущены очередным проявлением политики эстонского руководства, направленной на реабилитацию и возвеличивание нацистских коллаборационистов. Решительно осуждаем состоявшуюся на днях в центре городе Йыхви церемонию открытия памятника воевавшим в составе 20-й гренадёрской дивизии СС майору Г. Соодену и лейтенанту Р. Юриадо", — указано в сообщении.

В посольстве уточнили, что местные власти одобряют восхваление нацистов и потакают их почитателям на фоне кощунственной борьбы с мемориалами советским воинам. В диппредставительстве добавили, что проведение подобных в Йыхви мероприятий указывает на умышленное уничтожение исторической памяти и "забвение уроков прошлого".