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13 мая, 05:58

Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать бывшего эсэсовца Гунько

Краснов: Отказ Канады выдать Гунько обеляет преступления нацистов

Бывший эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько). Обложка © Кадр из YouTube / CTV News

Бывший эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько). Обложка © Кадр из YouTube / CTV News

Бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько) обвиняют в геноциде мирных граждан в 1944 году, а отказ Оттавы выдать его РФ обеляет зверства нацистов. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в беседе с РИА "Новости".

В декабре прошлого года Генпрокуратура России направила в Канаду запрос о выдаче Гунько, так как ему предъявлено обвинение по статье о геноциде. По словам Краснова, власти Канады обосновали отказ выдать Гунько тем, что между Москвой и Оттавой отсутствует договор об экстрадиции. Ещё там заявили, что обвинительные документы, приложенные к запросу, не содержат достаточного количества доказательств, однако генпрокурор отметил, что всё оформлено верно и приложены исчерпывающие доказательства.

"Мало того что отказывают нам в выдаче, но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне", констатировал Краснов.

Генпрокурор также указал, что канадские власти объявили Генеральную прокуратуру РФ подсанкционной организацией, это пример непоследовательности и правового нигилизма, "проявляемых страной, руководители которой одержимы русофобией".

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Ранее сообщалось, что областной совет Тернопольской области Украины вручил награду нацисту Ярославу Хунке (Гунько), который служил в дивизии СС "Галичина", в виде почётного знака "За заслуги перед Тернопольщиной". Мужчина уже "прославился" на весь мир в сентябре 2023 года, когда посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил нацисту приглашение. В феврале этого года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца. Позднее стало известно, что Оттава отказала Москве в его экстрадиции. СК РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде.

Мирон Сидоров
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