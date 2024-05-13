Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать бывшего эсэсовца Гунько
Краснов: Отказ Канады выдать Гунько обеляет преступления нацистов
Бывший эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько). Обложка © Кадр из YouTube / CTV News
Бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько) обвиняют в геноциде мирных граждан в 1944 году, а отказ Оттавы выдать его РФ обеляет зверства нацистов. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в беседе с РИА "Новости".
В декабре прошлого года Генпрокуратура России направила в Канаду запрос о выдаче Гунько, так как ему предъявлено обвинение по статье о геноциде. По словам Краснова, власти Канады обосновали отказ выдать Гунько тем, что между Москвой и Оттавой отсутствует договор об экстрадиции. Ещё там заявили, что обвинительные документы, приложенные к запросу, не содержат достаточного количества доказательств, однако генпрокурор отметил, что всё оформлено верно и приложены исчерпывающие доказательства.
"Мало того что отказывают нам в выдаче, но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне", — констатировал Краснов.
Генпрокурор также указал, что канадские власти объявили Генеральную прокуратуру РФ подсанкционной организацией, это пример непоследовательности и правового нигилизма, "проявляемых страной, руководители которой одержимы русофобией".
Ранее сообщалось, что областной совет Тернопольской области Украины вручил награду нацисту Ярославу Хунке (Гунько), который служил в дивизии СС "Галичина", в виде почётного знака "За заслуги перед Тернопольщиной". Мужчина уже "прославился" на весь мир в сентябре 2023 года, когда посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил нацисту приглашение. В феврале этого года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца. Позднее стало известно, что Оттава отказала Москве в его экстрадиции. СК РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде.