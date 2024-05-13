Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать бывшего эсэсовца Гунько

Бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько) обвиняют в геноциде мирных граждан в 1944 году, а отказ Оттавы выдать его РФ обеляет зверства нацистов. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в беседе с РИА "Новости".

В декабре прошлого года Генпрокуратура России направила в Канаду запрос о выдаче Гунько, так как ему предъявлено обвинение по статье о геноциде. По словам Краснова, власти Канады обосновали отказ выдать Гунько тем, что между Москвой и Оттавой отсутствует договор об экстрадиции. Ещё там заявили, что обвинительные документы, приложенные к запросу, не содержат достаточного количества доказательств, однако генпрокурор отметил, что всё оформлено верно и приложены исчерпывающие доказательства.

"Мало того что отказывают нам в выдаче, но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне", — констатировал Краснов.