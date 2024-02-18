Посол РФ Степанов: Канаде не удастся замять случай с чествованием нациста Хунки
Канадскому правительству не удастся спустить на тормозах позорный случай с тёплой встречей 98-летнего нациста Ярослава Гунько в парламенте страны. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.
"Замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится", — предупредил российский дипломат, его цитирует РИА "Новости".
Он указал на то, что скандал откликнулся широким резонансом в канадском обществе, которое уважает память собственных бойцов, воевавших с нацизмом. Ситуация по-прежнему вызывает бурные дискуссии в стране, а политическая оппозиция собирается использовать её как аргумент в пользу отставки премьер-министра Джастина Трюдо, который, как утверждают в СМИ, был очень даже в курсе о предстоящем визите ветерана SS в парламент и даже звал его на торжественный приём к Владимиру Зеленскому.
Напомним, имя Ярослава Гунько стало всемирно известным в сентябре 2023 года, когда Трюдо, Зеленский и члены парламента приветствовали его бурными овациями в здании законодательного органа. Скандал вынудил спикера Палаты общин Энтони Рота принести извинения и сложить свои полномочия. Позже руководитель российского Министерства обороны Сергей Шойгу объявил о проработке вопроса экстрадиции Гунько в РФ. СК заочно обвинил ветерана SS в геноциде, МВД подало его в розыск, а МИД направил в Оттаву документы, необходимые для выдачи Гунько. 13 февраля стало известно, что канадские власти отказали в этом запросе, аргументировав своё решение отсутствием соглашения об экстрадиции с Российской Федерацией.
YouTube / CTV News