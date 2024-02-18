Посол РФ Степанов: Канаде не удастся замять случай с чествованием нациста Хунки

Он указал на то, что скандал откликнулся широким резонансом в канадском обществе, которое уважает память собственных бойцов, воевавших с нацизмом. Ситуация по-прежнему вызывает бурные дискуссии в стране, а политическая оппозиция собирается использовать её как аргумент в пользу отставки премьер-министра Джастина Трюдо, который, как утверждают в СМИ, был очень даже в курсе о предстоящем визите ветерана SS в парламент и даже звал его на торжественный приём к Владимиру Зеленскому.