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18 февраля, 15:27

Посол РФ Степанов: Канаде не удастся замять случай с чествованием нациста Хунки

Канадскому правительству не удастся спустить на тормозах позорный случай с тёплой встречей 98-летнего нациста Ярослава Гунько в парламенте страны. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

"Замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится", предупредил российский дипломат, его цитирует РИА "Новости".

Он указал на то, что скандал откликнулся широким резонансом в канадском обществе, которое уважает память собственных бойцов, воевавших с нацизмом. Ситуация по-прежнему вызывает бурные дискуссии в стране, а политическая оппозиция собирается использовать её как аргумент в пользу отставки премьер-министра Джастина Трюдо, который, как утверждают в СМИ, был очень даже в курсе о предстоящем визите ветерана SS в парламент и даже звал его на торжественный приём к Владимиру Зеленскому.

"Прибежище нацистских негодяев": В ОП объяснили отказ Канады выдать РФ бывшего эсэсовца Гунько
"Прибежище нацистских негодяев": В ОП объяснили отказ Канады выдать РФ бывшего эсэсовца Гунько

Напомним, имя Ярослава Гунько стало всемирно известным в сентябре 2023 года, когда Трюдо, Зеленский и члены парламента приветствовали его бурными овациями в здании законодательного органа. Скандал вынудил спикера Палаты общин Энтони Рота принести извинения и сложить свои полномочия. Позже руководитель российского Министерства обороны Сергей Шойгу объявил о проработке вопроса экстрадиции Гунько в РФ. СК заочно обвинил ветерана SS в геноциде, МВД подало его в розыск, а МИД направил в Оттаву документы, необходимые для выдачи Гунько. 13 февраля стало известно, что канадские власти отказали в этом запросе, аргументировав своё решение отсутствием соглашения об экстрадиции с Российской Федерацией.

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YouTube / CTV News

Юрий Лысенко
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