Отказавшаяся выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько) Канада делает всё для того, чтобы кленовый лист на её флаге сменился свастикой. Такое мнение выразил председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

"Канада последовательно ведёт политику превращения нацистов чуть ли не в борцов за мир, в том числе постоянно голосуя против резолюции ООН по осуждению нацизма. И вообще, сегодня канадские власти делают всё, чтобы кленовый лист на их флаге был в общественном сознании заменён на свастику", — отметил он в беседе с РИА "Новости".