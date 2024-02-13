"Прибежище нацистских негодяев": В ОП объяснили отказ Канады выдать РФ бывшего эсэсовца Гунько
Рогов: Канада делает всё, чтобы кленовый лист на её флаге сменился свастикой
Ярослав Гунько (справа). Обложка © YouTube / CTV News
Отказавшаяся выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько) Канада делает всё для того, чтобы кленовый лист на её флаге сменился свастикой. Такое мнение выразил председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
"Канада последовательно ведёт политику превращения нацистов чуть ли не в борцов за мир, в том числе постоянно голосуя против резолюции ООН по осуждению нацизма. И вообще, сегодня канадские власти делают всё, чтобы кленовый лист на их флаге был в общественном сознании заменён на свастику", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Рогов считает, что подобные действия Оттавы достаточно логичны, ведь Канада после Второй мировой войны превратилась в "прибежище нацистских негодяев", где они "легализовались". Сейчас же большинство представителей местной власти являются потомками нацистов, поэтому выдавать своих не станут, считает он.
Как сообщал Life.ru, имя Ярослава Гунько прогремело на весь мир в сентябре 2023 года, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Владимир Зеленский и члены парламента горячо поприветствовали его в здании законодательного органа. Скандал вынудил спикера Палаты общин Энтони Рота извиниться и подать в отставку. Позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о проработке экстрадиции Гунько в Россию. СК заочно обвинил эсэсовца в геноциде, МВД объявило его в розыск, а МИД передал Оттаве документы для выдачи Гунько. 13 февраля стало известно, что власти Канады отказали в соответствующем запросе, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции.