"Руки прочь от красноармейцев!" РФ выразила протест Эстонии из-за переноса захоронений воинов

Российское посольство в Таллине отправило ноту протеста в МИД Эстонии, призывая прекратить кощунственные действия в отношении захоронений советских солдат. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

"Руки прочь от красноармейцев!.. Посольство выражает решительный протест в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в посёлке Техумарди на острове Сааремаа и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними", — сообщают в телеграм-канале диппредставительства.

Посольство напомнило, что в октябре 1944 года в этом посёлке произошло "тяжелейшее сражение Великой Отечественной войны", сотни советских бойцов пролили кровь за освобождение острова. Однако Таллин, несмотря на это, демонстративно заботится о памятниках тем, кто воевал на стороне Гитлера, подчеркнули российские дипломаты. Посольство призывает эстонские власти остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов военно-мемориального наследия СССР, направленную на пересмотр итогов Второй мировой войны, и вернуть памятники на их прежние места.