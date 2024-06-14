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14 июня, 02:43

Власти Литвы разрешили переносить захоронения советских воинов

Сейм Литвы принял законопроект о переносе захоронения советских воинов

Сейм Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов из общественных мест на обычные кладбища. За принятие данной меры проголосовало 89 депутатов, пятеро воздержались. Против не выступил никто.

Стоит отметить, что до этого в прибалтийской республике действовал запрет на ликвидацию захоронений, внесённых в Реестр культурных ценностей, который теперь можно снять благодаря новым поправкам.

В каждом конкретном случае межведомственная комиссия при Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы будет решать, являются ли подобные объекты тоталитарными символами. Подчёркивается, что законопроект был инициирован жителями Шяуляя, выступившими за перенос останков советских воинов от входа в собор Святых Петра и Павла.

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Напомним, что пару лет назад в Вильнюсе демонтировали мемориал на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов Великой Отечественной войны. Тогда местные власти приняли такое решение в отношении памятника на Антакальнисском кладбище.

Обложка ©

Pixabay / Peggy_Marco

Алексей Соловьёв
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