Власти Литвы разрешили переносить захоронения советских воинов

Сейм Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов из общественных мест на обычные кладбища. За принятие данной меры проголосовало 89 депутатов, пятеро воздержались. Против не выступил никто.

Стоит отметить, что до этого в прибалтийской республике действовал запрет на ликвидацию захоронений, внесённых в Реестр культурных ценностей, который теперь можно снять благодаря новым поправкам.

В каждом конкретном случае межведомственная комиссия при Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы будет решать, являются ли подобные объекты тоталитарными символами. Подчёркивается, что законопроект был инициирован жителями Шяуляя, выступившими за перенос останков советских воинов от входа в собор Святых Петра и Павла.