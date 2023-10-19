"Русский союз Латвии" пристыдил Рижскую думу за решение снести памятник Келдышу

Решение Рижской думы снести памятник уроженцу города, академику Мстиславу Келдышу, продиктовано желанием правящей "Коалиции перемен" избавиться от советского наследия. Так об инициативе высказалась партия "Русский союз Латвии".

Члены политобъединения напомнили, что Келдыш родился в Риге в 1911 году. Десятилетия научной деятельности он посвятил расчётам стабилизации крыльев, теории космических полётов, гидроаэродинамике и прикладной математике.

"Есть такое выражение: "Ломать — не строить". И это выражение идеально подходит депутатам правящей коалиции в Риге. Любая страна гордилась бы таким уроженцем, но только не Латвия", — пристыдили сторонников решения в РСЛ.

По мнению депутата городского парламента Инны Дьери, в прибалтийском государстве давно происходит переписывание истории. Продолжение такой тенденции приведёт к полному исчезновению изваяний из СССР, сказала она на заседании.

"Памятник Келдышу находится именно там, где и должен быть. Причина этих перемен — желание осуществить кампанию, целью которой является уничтожение всех памятников наследия советского периода. Ещё одна причина — вандализм. Такими темпами скоро не будет ни одного старого памятника", — возмутилась Дьери.