В Латвии завели дело на мужчину за возложение цветов к снесённому памятнику "Алёша"

В Латвии возбудили уголовное дело после возложения цветов на место бывшего памятника солдатам Красной армии в городе Резекне. Об этом сообщили в пресс-службе полиции прибалтийской республики.

"С 15 марта по 14 апреля участок Латгальского регионального управления госполиции зафиксировал три случая, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на место снесённого памятника, так называемого Алёши", — говорится в сообщении.

Изначально каждый эпизод квалифицировался как административное правонарушение, однако, когда выяснилось, что за ними стоит один человек, было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании военных преступлений. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Также суд может приговорить его к пробационному периоду, общественным работам или штрафу.