Латвия с 2026 года откажется от изучения русского языка в школах

Власти Латвии решили отказаться от изучения русского языка как второго иностранного. Новые правила в школах республики вступят в силу в 2026 году. Об этом сообщил портал Delfi.

Уточняется, что ученики, которые выбрали русский язык в качестве второго иностранного до 1 сентября 2025 года, продолжат изучать его до окончания учебной программы. Позже вместо него школьникам предложат официальные языки Европейского союза, еврозоны или иностранный язык, который регулируется межправительственными соглашениями об образовании.

"По данным Министерства образования и науки, русский язык преподаётся в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается", — отметили в издании, добавив, что переход будет постепенным, чтобы подготовить достаточное количество педагогов.