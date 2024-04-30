Пожилой инвалид из Латвии, которого могли депортировать из России, получил ВНЖ
83-летний пенсионер из Латвии Александрс Димитриевс, которому грозила депортация из России из-за ошибки в документах, наконец-то получил вид на жительство. Об этом пишет RT со ссылкой на вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников (ЕКЦС) Иван Мельников.
По данным издания, сын Димитриевса, которого в Латвии преследовали по политическим мотивам, вместе со своей невестой перебрался оттуда в Россию. Позже и его отец решил переехать в РФ, чтобы воссоединиться со своей семьёй. Вот только в процессе возникла проблема из-за того, что в свидетельстве о рождении сына нашли опечатку в фамилии: "Дмитриев" вместо "Дмитриевс".
Когда история получила огласку, ЕКЦС обратился к министру МВД Колокольцеву — он и поспособствовал оформлению для мужчины ВНЖ по ускоренной процедуре. Как заявил Мельников RT, он очень надеется, что в будущем система выдачи документов для соотечественников, которые решили приехать в Россию из недружественных стран, будет лишена всякой бюрократии.
Life.ru рассказывал историю 83-летнего латвийца, которому грозила депортация из РФ в связи с тем, что в паспорте его фамилия была переиначена на латвийский манер, ещё в начале апреля. Мужчина принял решение покинуть Латвию, поскольку там обострились гонения на россиян. Он даже не знал латышского языка, потому что всю жизнь говорил по-русски.
Telegram / Mash