Пожилой инвалид из Латвии, которого могли депортировать из России, получил ВНЖ

83-летний пенсионер из Латвии Александрс Димитриевс, которому грозила депортация из России из-за ошибки в документах, наконец-то получил вид на жительство. Об этом пишет RT со ссылкой на вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников (ЕКЦС) Иван Мельников.

По данным издания, сын Димитриевса, которого в Латвии преследовали по политическим мотивам, вместе со своей невестой перебрался оттуда в Россию. Позже и его отец решил переехать в РФ, чтобы воссоединиться со своей семьёй. Вот только в процессе возникла проблема из-за того, что в свидетельстве о рождении сына нашли опечатку в фамилии: "Дмитриев" вместо "Дмитриевс".

Когда история получила огласку, ЕКЦС обратился к министру МВД Колокольцеву — он и поспособствовал оформлению для мужчины ВНЖ по ускоренной процедуре. Как заявил Мельников RT, он очень надеется, что в будущем система выдачи документов для соотечественников, которые решили приехать в Россию из недружественных стран, будет лишена всякой бюрократии.