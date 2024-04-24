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Регион
24 апреля, 09:30
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Бойцу СВО из Сербии грозит депортация из России на родину, где ему грозит 25 лет

Добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который принимает участие в спецоперации на Украине на стороне Российской армии, грозит депортация из-за четырёх отказов в получении гражданства РФ. В случае выдворения на родину 21-летнему бойцу грозит 25 лет тюрьмы по статье "Наёмничество", сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн у себя в телеграм-канале.

"Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя, а также сражался на Угледарском направлении, в результате чего получил ранение. Ему четыре раза отказывали в получении гражданства РФ из-за того, что доброволец подписывал контракт с ДНР, а не Минобороны РФ", — уточнил депутат.

Он ещё в 2021 году вступил в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" в ДНР. Йокич награждён Георгиевским крестом lV и III степени, а также медалью за "За освобождение Мариуполя". Хинштейн подчеркнул, что оснований для отказа в принятии серба в гражданство РФ нет, поскольку ДНР уже является российским регионом.

Парламентарий намерен отправить запрос в МВД в поддержку добровольца. А в ближайшее время он с коллегами собирается внести в Госдуму анонсированный ранее законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, которым на родине грозит преследование за участие в СВО.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает увольнять вдов участников спецоперации в течение одного года с момента гибели супруга. Документ опубликован на портале правовой информации.

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VK / Минобороны России

Андрей Бражников
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