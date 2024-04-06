Путин подписал закон о запрете увольнения вдов участников СВО в течение года
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает увольнять вдов погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели супруга. Документ опубликован на портале правовой информации.
В соответствии с новым законом работодатель по своей инициативе не может уволить жену погибшего ветерана боевых действий. Однако нововведение действует при условии, что вдова не вступила в новый брак.
Кроме того, запрет на увольнение не распространяется в том случае, если организация была ликвидирована или если сотрудник не выполняет трудовых обязанностей без уважительных причин, а также при совершении аморального проступка, если работник выполняет воспитательные функции.
Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил придумать новые меры поддержки гражданских жён погибших участников СВО. В списке поручений содержатся вопросы материального обеспечения, медицинской помощи, предоставления возможности получения образования, повышения квалификации или профессиональной переподготовки.
ТАСС / Метцель Михаил