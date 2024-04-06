Путин подписал закон о запрете увольнения вдов участников СВО в течение года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает увольнять вдов погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели супруга. Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с новым законом работодатель по своей инициативе не может уволить жену погибшего ветерана боевых действий. Однако нововведение действует при условии, что вдова не вступила в новый брак.

Кроме того, запрет на увольнение не распространяется в том случае, если организация была ликвидирована или если сотрудник не выполняет трудовых обязанностей без уважительных причин, а также при совершении аморального проступка, если работник выполняет воспитательные функции.