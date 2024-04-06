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6 апреля, 13:09

Путин подписал закон о запрете увольнения вдов участников СВО в течение года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает увольнять вдов погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели супруга. Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с новым законом работодатель по своей инициативе не может уволить жену погибшего ветерана боевых действий. Однако нововведение действует при условии, что вдова не вступила в новый брак.

Кроме того, запрет на увольнение не распространяется в том случае, если организация была ликвидирована или если сотрудник не выполняет трудовых обязанностей без уважительных причин, а также при совершении аморального проступка, если работник выполняет воспитательные функции.

Ветераны СВО смогут быстрее получить необходимые меры поддержки
Ветераны СВО смогут быстрее получить необходимые меры поддержки

Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил придумать новые меры поддержки гражданских жён погибших участников СВО. В списке поручений содержатся вопросы материального обеспечения, медицинской помощи, предоставления возможности получения образования, повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

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ТАСС / Метцель Михаил

Александра Мышляева
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