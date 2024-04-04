Ветераны СВО смогут быстрее получить необходимые меры поддержки
На "Госуслугах" запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки. Теперь информация обо всех льготах собрана в одном месте. Минцифры и фонд "Защитники Отечества" также запустили чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала — робота Макса. Он расскажет подробнее о работе фонда и моментально ответит на все интересующие вопросы от ветеранов и их родственников.
В этом разделе можно узнать:
- какие льготы положены ветеранам боевых действий;
- как получить бесплатные лекарства, пройти реабилитацию, получить психологическую и паллиативную помощь;
- о путёвках в санаторий;
- как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий;
- что делать, если не выдают лекарства;
- как оформить технические средства реабилитации (ТСР);
- как получить помощь с обучением и трудоустройством;
- узнать адрес фонда.
Сейчас Минцифры совместно с коллегами из фонда также продолжает работать над цифровизацией порядка получения мер поддержки. Этот процесс обязательно должен быть простым, удобным и оперативным.
Ранее Мишустин призвал в полном объёме оказывать поддержку участникам СВО. Он поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за то, что участники СВО имеют преимущества при поступлении в вузы. Кроме того, премьер-министр заверил, что все решения президента РФ Владимира Путина по поводу поддержки бойцов СВО будут обязательно выполнены. По словам главы кабмина, поддержка военных и их близких находится в центре внимания правительства.
АГН "Москва"