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4 апреля, 09:54

Ветераны СВО смогут быстрее получить необходимые меры поддержки

На "Госуслугах" запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки. Теперь информация обо всех льготах собрана в одном месте. Минцифры и фонд "Защитники Отечества" также запустили чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала — робота Макса. Он расскажет подробнее о работе фонда и моментально ответит на все интересующие вопросы от ветеранов и их родственников.

В этом разделе можно узнать:

  • какие льготы положены ветеранам боевых действий;
  • как получить бесплатные лекарства, пройти реабилитацию, получить психологическую и паллиативную помощь;
  • о путёвках в санаторий;
  • как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий;
  • что делать, если не выдают лекарства;
  • как оформить технические средства реабилитации (ТСР);
  • как получить помощь с обучением и трудоустройством;
  • узнать адрес фонда.

Сейчас Минцифры совместно с коллегами из фонда также продолжает работать над цифровизацией порядка получения мер поддержки. Этот процесс обязательно должен быть простым, удобным и оперативным.

Участникам СВО готовят новые меры поддержки
Участникам СВО готовят новые меры поддержки

Ранее Мишустин призвал в полном объёме оказывать поддержку участникам СВО. Он поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за то, что участники СВО имеют преимущества при поступлении в вузы. Кроме того, премьер-министр заверил, что все решения президента РФ Владимира Путина по поводу поддержки бойцов СВО будут обязательно выполнены. По словам главы кабмина, поддержка военных и их близких находится в центре внимания правительства.

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АГН "Москва"

Марина Калегина
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