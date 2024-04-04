Ветераны СВО смогут быстрее получить необходимые меры поддержки

На "Госуслугах" запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки. Теперь информация обо всех льготах собрана в одном месте. Минцифры и фонд "Защитники Отечества" также запустили чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала — робота Макса. Он расскажет подробнее о работе фонда и моментально ответит на все интересующие вопросы от ветеранов и их родственников.

В этом разделе можно узнать:

какие льготы положены ветеранам боевых действий;

как получить бесплатные лекарства, пройти реабилитацию, получить психологическую и паллиативную помощь;

о путёвках в санаторий;

как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий;

что делать, если не выдают лекарства;

как оформить технические средства реабилитации (ТСР);

как получить помощь с обучением и трудоустройством;

узнать адрес фонда.

Сейчас Минцифры совместно с коллегами из фонда также продолжает работать над цифровизацией порядка получения мер поддержки. Этот процесс обязательно должен быть простым, удобным и оперативным.