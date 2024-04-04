"Просим помощи": Пожилому инвалиду, сбежавшему из Латвии к семье, грозит депортация из России

83-летнего гражданина Латвии с инвалидностью, который уехал из балтийской республики и перебрался в Москву ради воссоединения с семьёй, могут депортировать из России. Причина — указанная в его паспорте фамилия, которую латвийские власти переиначили на национальный манер, сообщает Mash.

83-летнему гражданину Латвии, переехавшему в Россию по приглашению сына, грозит депортация из-за несовпадающих фамилий. Видео © Telegram / Mash

"Это наш папа, гражданин Латвии, приехал по приглашению сына, то есть моего мужа. <...> Состояние здоровья папы очень тяжёлое. Без слухового аппарата он ничего не слышит, на один глаз полностью слепой. <...> Самостоятельно папа себя не обслуживает. В Латвии у него никого нет из родственников, которые могут ему помочь. В Латвии с каждым днём всё сильнее проявляется ненависть к русским", — рассказала телеграм-каналу невестка пенсионера.

Александр Дмитриев половину своей жизни работал на промышленных и оборонных предприятиях. Сейчас ему присвоено звание ветерана труда. Распад СССР существенно усложнил его жизнь в бывшей советской республике — всё из-за незнания латвийского языка, мужчина говорит исключительно по-русски. Из-за этого его перестали брать на работу, а иногда даже отказывали в предоставлении медицинской помощи.

Пять лет назад Дмитриев решился переехать в Москву по приглашению сына Вячеслава и оформить российское гражданство. Тогда осуществлению этих планов помешала пандемия коронавируса. Сейчас ковид отступил, а проблема осталась — на этот раз препятствием стал МФЦ, где Александру отказывают в получении справки для вида на жительство, аргументируя тем, что у отца и сына разные фамилии. Разница действительно есть: Вячеслав носит фамилию Дмитриев, а Александр по паспорту Димитриевс. Такое окончание ему указали власти Латвии, где это повсеместная практика.

Таким образом родство Александра и Вячеслава оказалось под сомнением, ведь даже фамилии у них разные, а стало быть, причины для оформления ВНЖ отсутствуют. Видимо, доводы родных сотрудников миграционной службы не убедили, там даже пригрозили пожилому мужчине депортацией. Вот только по возвращении в Ригу пенсионеру будет негде жить: его бывшая супруга уже переписала на себя некогда принадлежавшую ему квартиру и продала её.

Семья Александра вместе с вице-президентом Единого координационного центра поддержки соотечественников Иваном Мельниковым обратилась за помощью к руководителю российского МВД Владимиру Колокольцеву. Родные очень надеются, что министр сможет решить проблему, и убеждены: русские своих не бросают.