Депортированный из Латвии пенсионер Катков сообщил, что ему дали час на сборы

Российский военный пенсионер Борис Катков рассказал подробности своей депортации из Латвии. По словам 82-летнего мужчины, перед выдворением из страны ему толком ничего не объяснили, дав всего час на сборы.

"Мне просто вручили [документ], что мне ликвидировали вид на жительство, что я не въездной в Латвию, что я в чёрных списках... Дали час сроку. Взял то, что жена успела собрать за час. Без объяснения посадили: "Вы арестованы". И всё", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Пенсионер отметил, что изначально ему дали месяц, чтобы оспорить решение о депортации, однако на деле полиция заявилась уже через несколько дней. Он также заметил, что латвийские власти устроили "настоящий геноцид" против российских пенсионеров, проживающих в стране. В Риге Катков руководил общественной организацией русскоязычных латвийцев и был представителем Балтийского университета в Калининграде.

Мужчина признаётся, что переживает за оставшихся в прибалтийской республике родных, коллег, которым он помогал, и студентов, отобранных для учёбы в Калининграде. По его мнению, депортация была попыткой унизить россиян Латвии, где начались процессы по их притеснению, а также ликвидации русского языка и русской культуры.

"Это факт. Это беспрецедентная акция, которую учинили национал-радикалы... Это было сделано для того, чтобы унизить граждан России, чтобы прекратилась вся эта защита со стороны России... Начинают потихоньку выдавливать, потому что выдавливание российских соотечественников, оно давно идёт уже", — добавил пенсионер.