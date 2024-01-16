Латвия депортирует почти слепую 72-летнюю россиянку из-за проваленного теста по чтению

Латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство (ВНЖ) слабовидящей 72-летней гражданки России, из-за чего теперь ей может грозить депортация из страны. Об этом в минувший понедельник, 15 января, сообщило в телеграм-канале российское посольство в Риге.

Дипломаты рассказали, что 72-летняя жительница города Лиепая, которая является инвалидом по зрению с детства, а также нуждается в постоянном уходе и сопровождении, начала собирать документы на продление ВНЖ ещё в декабре 2022 года. Чтобы получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку, ей надо было пройти комплексное обследование, однако из-за очередей этот процесс затянулся до ноября прошлого года.

Языковое тестирование, которое ей пришлось пройти из-за того, что она не получила в срок необходимые документы по отводу от него, женщина вполне ожидаемо провалила. Пенсионерка не смогла набрать нужное количество баллов по чтению и письму.

"Ввиду аннулирования постоянного ВНЖ гражданка России лишилась возможности получать заслуженную пенсию, назначенную ей за трудовой стаж в Латвии, и медицинское обслуживание, включая приобретение рецептурных медикаментов", — заявили в посольстве, подчеркнув, что нашей соотечественнице в довесок грозит ещё и депортация из прибалтийской страны.