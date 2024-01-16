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16 января, 01:12

Латвия депортирует почти слепую 72-летнюю россиянку из-за проваленного теста по чтению

Посольство РФ в Риге: Латвия хочет депортировать незрячую 72-летнюю россиянку

Латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство (ВНЖ) слабовидящей 72-летней гражданки России, из-за чего теперь ей может грозить депортация из страны. Об этом в минувший понедельник, 15 января, сообщило в телеграм-канале российское посольство в Риге.

Дипломаты рассказали, что 72-летняя жительница города Лиепая, которая является инвалидом по зрению с детства, а также нуждается в постоянном уходе и сопровождении, начала собирать документы на продление ВНЖ ещё в декабре 2022 года. Чтобы получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку, ей надо было пройти комплексное обследование, однако из-за очередей этот процесс затянулся до ноября прошлого года.

Языковое тестирование, которое ей пришлось пройти из-за того, что она не получила в срок необходимые документы по отводу от него, женщина вполне ожидаемо провалила. Пенсионерка не смогла набрать нужное количество баллов по чтению и письму.

"Ввиду аннулирования постоянного ВНЖ гражданка России лишилась возможности получать заслуженную пенсию, назначенную ей за трудовой стаж в Латвии, и медицинское обслуживание, включая приобретение рецептурных медикаментов", — заявили в посольстве, подчеркнув, что нашей соотечественнице в довесок грозит ещё и депортация из прибалтийской страны.

Латвия собралась выслать почти 800 россиян старше 60 лет
Латвия собралась выслать почти 800 россиян старше 60 лет

Ранее Лайф писал, что 13 января Латвия принудительно выдворила 82-летнего российского пенсионера. Он прибыл в Псков, переночевал там и решил отправиться в Калининград, где проработал много лет. Впоследствии, комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что практика высылки пенсионеров-россиян из стран Балтии — это абсолютный позор.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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