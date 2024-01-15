Песков назвал выдворение из Латвии пенсионера Каткова абсолютным позором
Военный пенсионер Борис Катков во время общения с прессой в аэропорту Храброво. Фото © ТАСС / Виталий Невар
Практика высылки пенсионеров-россиян из стран Балтии — это абсолютный позор. Такую оценку действиям властей Латвии, которые выдворили из страны гражданина России Бориса Каткова, озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, о депортации Бориса Каткова стало известно 13 января. 82-летний пенсионер был депортирован с территории Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности. По словам пожилого мужчины, ему дали всего час на сборы. Военный пенсионер прибыл в Псков, а на следующий день отправился в Калининград, где проработал много лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выдворение Каткова провокацией.