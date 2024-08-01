Эстония введёт полный таможенный контроль на границе с РФ, чтобы помешать обходу санкций

Уже через неделю на эстонско-российской границе вводится режим полного таможенного контроля, сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна. По его словам, ограничения призваны помешать РФ обходить санкции.

"С 8 августа Эстония введёт полный таможенный контроль на границе с Россией", — написал чиновник в социальной сети X.