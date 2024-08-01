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1 августа, 11:09

Эстония введёт полный таможенный контроль на границе с РФ, чтобы помешать обходу санкций

С 8 августа Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией

Уже через неделю на эстонско-российской границе вводится режим полного таможенного контроля, сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна. По его словам, ограничения призваны помешать РФ обходить санкции.

"С 8 августа Эстония введёт полный таможенный контроль на границе с Россией", — написал чиновник в социальной сети X.

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Ранее стало известно о планах властей Эстонии построить вдоль границы с Россией оборонительную линию и 600 бетонных бункеров. Работы планируется начать в 2025 году. Ожидается, что подземные сооружения испытают 155-миллиметровыми гаубичными снарядами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michaelvbg

Матвей Константинов
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