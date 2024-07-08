Эстония намерена выстроить более полутысячи бункеров вдоль границы с Россией

Власти Эстонии планируют в 2025 году начать строить вдоль границы с Россией оборонительную линию и 600 бетонных бункеров. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

"Всю восточную границу Эстонии планируется укрепить линией оборонительных сооружений. Речь прежде всего идёт о строительстве 600 бункеров вдоль границы с РФ. Начать работы планируется уже в следующем году", — сказано в эфире программы "Актуальная камера".

Местоположения бункеров будет известно до конца года, их планируют испытать с помощью обстрела 155-мм гаубичными снарядами. Также вдоль границы с нашей страной эстонцы собираются установить танковые заграждения, бетонные зубья и мины. Стоимость линии обороны, согласно смете, составляет 60 миллионов евро (5,7 миллиарда рублей).