Эстония намерена выстроить более полутысячи бункеров вдоль границы с Россией
ERR: Эстония планирует построить 600 бетонных бункеров вдоль границы с Россией
Власти Эстонии планируют в 2025 году начать строить вдоль границы с Россией оборонительную линию и 600 бетонных бункеров. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
"Всю восточную границу Эстонии планируется укрепить линией оборонительных сооружений. Речь прежде всего идёт о строительстве 600 бункеров вдоль границы с РФ. Начать работы планируется уже в следующем году", — сказано в эфире программы "Актуальная камера".
Местоположения бункеров будет известно до конца года, их планируют испытать с помощью обстрела 155-мм гаубичными снарядами. Также вдоль границы с нашей страной эстонцы собираются установить танковые заграждения, бетонные зубья и мины. Стоимость линии обороны, согласно смете, составляет 60 миллионов евро (5,7 миллиарда рублей).
Ранее сообщалось, что Польша и страны Прибалтики попросили у Евросоюза средства на возведение "линии обороны" протяжённостью 700 километров на границе с Россией и Белоруссией. Государства уверены, что таким образом получится защитить союз от военных угроз и "других вредных действий".
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