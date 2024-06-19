Эстония выразила готовность в перспективе отправить войска на Украину

Таллин выразил готовность обсудить отправку своих войск на Украину. Об этом заявила посол Эстонии на Украине Аннели Кольк в интервью агентству "РБК-Украина". Она напомнила, что Эстония в своё время участвовала в подготовке инструкторов для ВСУ и готова на большее.