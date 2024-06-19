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Опубликовано 19 июня 2024, 09:57

Эстония выразила готовность в перспективе отправить войска на Украину

Посол Эстонии Кольк заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину

Таллин выразил готовность обсудить отправку своих войск на Украину. Об этом заявила посол Эстонии на Украине Аннели Кольк в интервью агентству "РБК-Украина". Она напомнила, что Эстония в своё время участвовала в подготовке инструкторов для ВСУ и готова на большее.

"Мы готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия", сказала дипломат.

При этом Кольк оговорилась, что Таллин всё-таки рассчитывает на единую позицию Евросоюза и НАТО по этому вопросу.

Премьер Эстонии не опасается эскалации конфликта в случае гибели военных НАТО на Украине
Премьер Эстонии не опасается эскалации конфликта в случае гибели военных НАТО на Украине

Напомним, что возможность отправки военных стран Запада в зону российско-украинского конфликта первым допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. Согласно его задумке, в коалицию военных инструкторов войдут сотни специалистов из Литвы, Эстонии, Британии, Германии и других стран Европы. Работу иностранцев в Незалежной ранее одобрил главком ВСУ Александр Сырский.

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Shutterstock / FOTODOM / aquatarkus

Марина Калегина
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