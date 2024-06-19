Эстония выразила готовность в перспективе отправить войска на Украину
Посол Эстонии Кольк заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину
Таллин выразил готовность обсудить отправку своих войск на Украину. Об этом заявила посол Эстонии на Украине Аннели Кольк в интервью агентству "РБК-Украина". Она напомнила, что Эстония в своё время участвовала в подготовке инструкторов для ВСУ и готова на большее.
"Мы готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия", — сказала дипломат.
При этом Кольк оговорилась, что Таллин всё-таки рассчитывает на единую позицию Евросоюза и НАТО по этому вопросу.
Напомним, что возможность отправки военных стран Запада в зону российско-украинского конфликта первым допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. Согласно его задумке, в коалицию военных инструкторов войдут сотни специалистов из Литвы, Эстонии, Британии, Германии и других стран Европы. Работу иностранцев в Незалежной ранее одобрил главком ВСУ Александр Сырский.
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