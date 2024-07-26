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26 июля, 15:24

Финны вновь обвинили Россию в нарушении госграницы

Минобороны Финляндии заявило о подозрении в нарушении границы судном ВМФ России

Минобороны Финляндии заявило, что корабли российского флота якобы незаконно пересекли морскую границу в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. При этом не приводится никаких доказательств.

"Российское судно подозревается в нарушении территориальной границы морской зоны Финляндии в восточной части Финского залива. Предполагаемое нарушение имело место днём ​​26 июля 2024 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о научно-исследовательском судне Балтийского флота России "Михаил Казанский". Согласно заявлению Хельсинки, оно находилось в финских водах около семи минут и якобы проигнорировало запрос катера береговой охраны.

Пограничная служба Финляндии начала расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Погранслужба Финляндии заявила о четырёх нарушивших границу самолётах России
Погранслужба Финляндии заявила о четырёх нарушивших границу самолётах России

Ранее Life.ru рассказывал, что пограничная охрана Финляндии в пятницу, 19 июля, заявила, что российская моторная лодка незаконно пересекла границу. Находившиеся в ней пассажиры уже вернулись в РФ, добавили в ведомстве.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Николай Рюмин
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