Финны вновь обвинили Россию в нарушении госграницы
Минобороны Финляндии заявило о подозрении в нарушении границы судном ВМФ России
Минобороны Финляндии заявило, что корабли российского флота якобы незаконно пересекли морскую границу в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. При этом не приводится никаких доказательств.
"Российское судно подозревается в нарушении территориальной границы морской зоны Финляндии в восточной части Финского залива. Предполагаемое нарушение имело место днём 26 июля 2024 года", — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о научно-исследовательском судне Балтийского флота России "Михаил Казанский". Согласно заявлению Хельсинки, оно находилось в финских водах около семи минут и якобы проигнорировало запрос катера береговой охраны.
Пограничная служба Финляндии начала расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Ранее Life.ru рассказывал, что пограничная охрана Финляндии в пятницу, 19 июля, заявила, что российская моторная лодка незаконно пересекла границу. Находившиеся в ней пассажиры уже вернулись в РФ, добавили в ведомстве.
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