Финны вновь обвинили Россию в нарушении госграницы

Минобороны Финляндии заявило, что корабли российского флота якобы незаконно пересекли морскую границу в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. При этом не приводится никаких доказательств.

"Российское судно подозревается в нарушении территориальной границы морской зоны Финляндии в восточной части Финского залива. Предполагаемое нарушение имело место днём ​​26 июля 2024 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о научно-исследовательском судне Балтийского флота России "Михаил Казанский". Согласно заявлению Хельсинки, оно находилось в финских водах около семи минут и якобы проигнорировало запрос катера береговой охраны.

Пограничная служба Финляндии начала расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.