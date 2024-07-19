В Финляндии заявили, что моторная лодка из России незаконно пересекла границу

Пограничная охрана Финляндии в пятницу, 19 июля, заявила, что моторная лодка из России незаконно пересекла границу. Как отметили в ведомстве, находившиеся в ней пассажиры уже вернулись в РФ.

"Пограничный отряд Северной Карелии 19 июля зафиксировал незаконное пересечение границы на моторной лодке в Пюхяярви (озеро на границе с Россией. — Прим. Life.ru). Моторная лодка и её пассажиры пересекли границу из РФ в Финляндию, а потом вернулись в РФ", — сообщили там.

По словам пограничников, лодка зашла на 100 метров вглубь границы Финляндии. Сотрудники погранохраны расследуют произошедшее, а пограничный комиссар Северной Карелии связался с российским коллегой.