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19 июля, 15:32

В Финляндии заявили, что моторная лодка из России незаконно пересекла границу

Погранохрана Финляндии: Границу с РФ незаконно пересекли на моторной лодке

Пограничная охрана Финляндии в пятницу, 19 июля, заявила, что моторная лодка из России незаконно пересекла границу. Как отметили в ведомстве, находившиеся в ней пассажиры уже вернулись в РФ.

"Пограничный отряд Северной Карелии 19 июля зафиксировал незаконное пересечение границы на моторной лодке в Пюхяярви (озеро на границе с Россией. — Прим. Life.ru). Моторная лодка и её пассажиры пересекли границу из РФ в Финляндию, а потом вернулись в РФ", — сообщили там.

По словам пограничников, лодка зашла на 100 метров вглубь границы Финляндии. Сотрудники погранохраны расследуют произошедшее, а пограничный комиссар Северной Карелии связался с российским коллегой.

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Напомним, граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки. На днях лидер республики Александр Стубб поставил свою подпись под законом о выдворении беженцев с территории страны и ужесточении порядка их приёма на границе с РФ. По его мнению, изменения послужат на благо национальных интересов страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LeStudio

Никита Осипов
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