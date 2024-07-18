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18 июля, 11:13

В Финляндии оценили возможность открытия границы с Россией

В МВД Финляндии заявили, что границу с РФ не откроют до стабилизации ситуации

В настоящий момент Финляндия не намерена открывать границу с Россией, такое решение будет принято только после того, как ситуация стабилизируется. Об этом на фоне принятого закона о выдворении беженцев заявила глава МВД страны Мари Рантанен, её цитирует издание yle.

Министр объяснила, что тема открытия восточной границы пока что не актуальна. По словам Рантанен, финское правительство вернётся к нему, когда пограничные службы сочтут, что для этого сложилась достаточно стабильная ситуация.

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Напомним, что ранее президент Финляндии Александр Стубб поставил свою подпись под законом о выдворении беженцев с территории республики и ужесточении порядка их приёма на границе с РФ. По его мнению, изменения послужат на благо национальных интересов страны.

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Финляндия с осени ужесточит правила въезда в страну
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Shutterstock / FOTODOM / Michaelvbg

Юрий Лысенко
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