В Финляндии оценили возможность открытия границы с Россией

В настоящий момент Финляндия не намерена открывать границу с Россией, такое решение будет принято только после того, как ситуация стабилизируется. Об этом на фоне принятого закона о выдворении беженцев заявила глава МВД страны Мари Рантанен, её цитирует издание yle.

Министр объяснила, что тема открытия восточной границы пока что не актуальна. По словам Рантанен, финское правительство вернётся к нему, когда пограничные службы сочтут, что для этого сложилась достаточно стабильная ситуация.