Финляндия с осени ужесточит правила въезда в страну
Правительство Финляндии с 1 сентября ужесточит правила въезда в страну
Финляндия собирается ужесточить некоторые нормы, имеющие отношение к въезду в страну, причём сделать это власти планируют уже с 1 сентября текущего года. Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте правительства.
Новые поправки в законодательство были предложены на заседании правительства 4 июля. Теперь президент республики Александр Стубб формально утвердит эти положения 5 июля.
В законе об иностранцах появятся чёткие пояснения к тому, в каких случаях можно отказать человеку в виде на жительство. К ним отнесут: нелегальное пребывание, предоставление ложной информации, брак по расчёту и незаконная работа на территории страны. Также ужесточатся требования для подтверждения личности тех, кто просит убежища. Кроме того, нельзя будет изменять правовые основания для нахождения в стране. Если, к примеру, уже выбрал "работу", невозможно будет переписать на "получение вида на жительство". Также изменения позволят добавлять информацию об отказе во въезде и биометрических данных в Шенгенскую информационную систему.
Ранее сообщалось, что в Норвегии с 29 мая вступили в силу ограничения на въезд российских туристов. Исключениями могут стать случаи, когда граждане РФ навещают близких родственников либо приезжают работать и учиться в стране или государствах Шенгенского соглашения.
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