Финляндия с осени ужесточит правила въезда в страну

Финляндия собирается ужесточить некоторые нормы, имеющие отношение к въезду в страну, причём сделать это власти планируют уже с 1 сентября текущего года. Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте правительства.

В законе об иностранцах появятся чёткие пояснения к тому, в каких случаях можно отказать человеку в виде на жительство. К ним отнесут: нелегальное пребывание, предоставление ложной информации, брак по расчёту и незаконная работа на территории страны. Также ужесточатся требования для подтверждения личности тех, кто просит убежища. Кроме того, нельзя будет изменять правовые основания для нахождения в стране. Если, к примеру, уже выбрал "работу", невозможно будет переписать на "получение вида на жительство". Также изменения позволят добавлять информацию об отказе во въезде и биометрических данных в Шенгенскую информационную систему.