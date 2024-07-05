Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 23:09

Финляндия с осени ужесточит правила въезда в страну

Правительство Финляндии с 1 сентября ужесточит правила въезда в страну

Финляндия собирается ужесточить некоторые нормы, имеющие отношение к въезду в страну, причём сделать это власти планируют уже с 1 сентября текущего года. Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте правительства.

Новые поправки в законодательство были предложены на заседании правительства 4 июля. Теперь президент республики Александр Стубб формально утвердит эти положения 5 июля.

В законе об иностранцах появятся чёткие пояснения к тому, в каких случаях можно отказать человеку в виде на жительство. К ним отнесут: нелегальное пребывание, предоставление ложной информации, брак по расчёту и незаконная работа на территории страны. Также ужесточатся требования для подтверждения личности тех, кто просит убежища. Кроме того, нельзя будет изменять правовые основания для нахождения в стране. Если, к примеру, уже выбрал "работу", невозможно будет переписать на "получение вида на жительство". Также изменения позволят добавлять информацию об отказе во въезде и биометрических данных в Шенгенскую информационную систему.

В МИД объяснили отказ от упрощения процедуры въезда в Россию
В МИД объяснили отказ от упрощения процедуры въезда в Россию

Ранее сообщалось, что в Норвегии с 29 мая вступили в силу ограничения на въезд российских туристов. Исключениями могут стать случаи, когда граждане РФ навещают близких родственников либо приезжают работать и учиться в стране или государствах Шенгенского соглашения.

Обложка ©

Unsplash / Sylwia Bartyzel

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров