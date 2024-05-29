Российские туристы больше не смогут попасть в Норвегию

Выдача виз россиянам прекратилась весной 2022 года. Новые ограничения коснутся тех, кому была выдана виза до этого времени, а ещё тех, у кого есть виза прочих стран Шенгена. Исключениями могут стать случаи, когда россияне навещают близких родственников либо приезжают работать и учиться в Норвегии или странах Шенгенского соглашения.