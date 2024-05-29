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Регион
28 мая, 23:21

Российские туристы больше не смогут попасть в Норвегию

В Норвегии с 29 мая вступили в силу ограничения на въезд российских туристов

В Норвегии с 29 мая вступили в силу ограничения на въезд российских туристов. Решение было принято правительством страны.

Выдача виз россиянам прекратилась весной 2022 года. Новые ограничения коснутся тех, кому была выдана виза до этого времени, а ещё тех, у кого есть виза прочих стран Шенгена. Исключениями могут стать случаи, когда россияне навещают близких родственников либо приезжают работать и учиться в Норвегии или странах Шенгенского соглашения.

Россиянам запретят даже транзит через Норвегию
Россиянам запретят даже транзит через Норвегию

Напомним, власти Норвегии 23 мая объявили об ужесточении правил въезда в страну для российских граждан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет, назвав его дискриминационным и предупредив, что Российская Федерация не оставит это без ответа.

Обложка ©

Unsplash / Michael Fousert

Анатолий Симоненко
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