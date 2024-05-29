Российские туристы больше не смогут попасть в Норвегию
В Норвегии с 29 мая вступили в силу ограничения на въезд российских туристов
В Норвегии с 29 мая вступили в силу ограничения на въезд российских туристов. Решение было принято правительством страны.
Выдача виз россиянам прекратилась весной 2022 года. Новые ограничения коснутся тех, кому была выдана виза до этого времени, а ещё тех, у кого есть виза прочих стран Шенгена. Исключениями могут стать случаи, когда россияне навещают близких родственников либо приезжают работать и учиться в Норвегии или странах Шенгенского соглашения.
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