Россиянам запретят даже транзит через Норвегию

Горин напомнил, что Норвегия перестала выдавать гражданам РФ туристические визы с 2022 года. Однако до недавнего времени они могли попасть в страну по визам прочих государств Шенгенской зоны в рамках индивидуальных поездок.

Напомним, вчера стало известно о том, что власти Норвегии объявили об ужесточении правил въезда в страну для российских граждан. Сообщалось о том, что решение начнёт действовать с 29 мая и скажется на тех, кто оформил визу других государств Шенгенского соглашения. Теперь пересечь норвежскую границу смогут только те россияне, которые едут к близким родственникам, на работу или учёбу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет, назвав его дискриминационным и предупредив, что Российская Федерация не оставит это без ответа.