Россиянам запретят даже транзит через Норвегию
РСТ: Туристам из России запретят транзитные поездки через Норвегию с 29 мая
Россиянам запретят транзитные поездки через территорию Норвегии с 29 мая. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Закрывается и возможность совершить транзитную поездку в эту страну, так как после закрытия российско-финляндской границы некоторые туристы пересекали границу через Норвегию", — цитирует вице-президента пресс-служба РСТ.
Горин напомнил, что Норвегия перестала выдавать гражданам РФ туристические визы с 2022 года. Однако до недавнего времени они могли попасть в страну по визам прочих государств Шенгенской зоны в рамках индивидуальных поездок.
Напомним, вчера стало известно о том, что власти Норвегии объявили об ужесточении правил въезда в страну для российских граждан. Сообщалось о том, что решение начнёт действовать с 29 мая и скажется на тех, кто оформил визу других государств Шенгенского соглашения. Теперь пересечь норвежскую границу смогут только те россияне, которые едут к близким родственникам, на работу или учёбу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет, назвав его дискриминационным и предупредив, что Российская Федерация не оставит это без ответа.
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