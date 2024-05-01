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1 мая, 00:38

Норвегия планирует выделить Украине дополнительные 630 млн долларов

Норвегия решила выделить Украине в текущем году дополнительную помощь на сумму в семь миллиардов норвежских крон (632 миллиона долларов). Об этом сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре.

По его словам, деньги будут заложены в бюджет в следующем месяце. Большую часть — шесть миллиардов крон (540 миллионов долларов) — направят на военную помощь, остальное — на гуманитарные и гражданские программы. Общая сумма средств, выделенных Норвегией Киеву на этот год, увеличилась до 22 миллиардов крон (1,87 миллиарда долларов).

"Я благодарен Правительству Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стёре за его решение увеличить поддержку Украины на 600 миллионов долларов в этом году", — отреагировал Владимир Зеленский в соцсети X.

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Ранее главнокомандующий вооружёнными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Норвегия готова к обороне в случае конфликта с Россией, но не собирается размещать у себя войска НАТО и ядерное оружие. По его словам, этого не было во время холодной войны, не было и после 1989 года.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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