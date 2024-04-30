Ударный кулак НАТО: Когда Финляндия откроет второй фронт против России Военный эксперт и старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов — о том, почему финны воюют против России в зоне СВО и в тандеме с какими странами готовятся к прямому конфликту с нашей страной. 29 апреля, 21:21 Почему Финляндия собирается открыть второй фронт против России. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Как финны оказались в зоне СВО

Финские офицеры участвуют в боевых действиях против Армии России в зоне СВО. Помимо того, они готовят украинские диверсионные группы для атак в нашем тылу. Наши военкоры опубликовали фотографии финских офицеров на аэродроме Коротич в Харьковской области. Разбирая шевроны, эксперты пришли к выводу, что нашивки соответствуют тем, что носят штатные военнослужащие. Речь идёт о снайперах, которые проводят обучение для украинских подразделений. При этом представители ВС Финляндии отправлены на Украину по "нелегальному каналу".

Хельсинки, став членом НАТО, таким образом получает боевой опыт и изучает тактику наших военных для планирования атак против России в СЗФО в случае открытого конфликта. И, вероятно, первой целью атак станет приграничная зона Республики Карелия.







На полях СВО Хельсинки использует отдельный егерский полк специального назначения "Утти" (Utin Jääkärirykmentti, UTJR, Special Jaegers). Штаб-квартира этого подразделения расположена вблизи города Коувола. UTJR — одна из восьми бригад, входящих в состав командования финской армии, и поэтому является независимой.





Инструкторы этого полка и тренируют ВСУ. А отряд специальных операций SOD военно-морского разведывательного батальона береговой бригады финских ВМС готовит ССО противника, которые будут направлены на крымское направление.

Как Финляндия готовится к военным действиям с Россией

Именно SOD в случае активной фазы блокирования Балтики силами НАТО будет оперировать морскими подводными и надводными автономными системами, чтобы блокировать Ленинградскую военно-морскую базу, а также проводить диверсии на морских торговых коммуникациях и объектах критически важной военной и гражданской (энергетической и портовой) инфраструктуры.

ВС Финляндии в Хельсинки. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Для анализа всего спектра угроз необходимо учитывать технологический потенциал финской компании Wartsila — одного из ведущих в мире разработчиков навигационных и геоинформационных систем для морских судов, а также автономных систем. Сейчас практически вся Балтика уже оцифрована противником и выступает в качестве "прозрачной арены" для безэкипажных боевых надводных и подводных комплексов.

После ВСУ — следующие финны?

Финляндия выступает в качестве следующего потенциального плацдарма для военных действий с Россией. Безусловно, это повышает риски для самой страны и населения, где активно наращивается военная инфраструктура НАТО и США прежде всего. Местные граждане рассматриваются Пентагоном как идеальный мобилизационный контингент, готовый к ведению боевых действий в суровых климатических условиях.

Вопрос — насколько сами финны глубоко осознали отведённую им роль в очередном акте противостояния и всю тяжесть возможных последствий прямого конфликта с ядерной державой.

Солдаты ВСУ несут раненых. Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu

Несмотря на эти очевидные риски, военно-политическая элита Хельсинки готова разместить на своей территории арсеналы США и выступить в качестве потенциального держателя американских "ядерных акций" — тактических бомб B-61 12-го поколения. Благо их носители уже закуплены финнами в рамках контракта с Lockheed Martin на поставку 64 F-35.

В Балтийском море усилена разведывательная активность стратегических БПЛА, за последнее время прошло рекордное количество совместных региональных учений НАТО с вовлечением всех компонентов вооружённых сил, отработкой минирования отдельных районов акватории и применения автономных надводных и подводных аппаратов. Не стоит забывать и о заявлениях финских властей насчёт статуса Аландских островов.

В июне прошлого года президент страны допустил пересмотр статуса консульства России на Аландских островах, намекнув на его закрытие. Согласно соглашению Советского Союза и Финляндии от 1940 года, наше консульство является неотъемлемой частью международно-правовой базы демилитаризованного статуса островов. Кроме того, всё чаще в публичном пространстве появляются реваншистские претензии Хельсинки на регион России — Карелию.

Финляндия и северные страны НАТО

Пока идёт СВО, в Северной Европе формируется основа регионального прокси-натовского альянса с участием Финляндии, Швеции и Норвегии под контролем США. Готовится ударный кулак как на арктическом направлении, так и в рамках потенциального замысла по эскалации в Балтике. В последнем случае сценарий также будет предполагать вовлечение младонатовцев из Прибалтики, где военная инфраструктура Альянса наращивается последние несколько лет.

Особый акцент сделан на киберинструменты с учётом потенциала региональных центров передового опыта НАТО и регулярно проводимых учений с вовлечением частного IT-сектора для проведения массированных "ковровых" DDoS-атак на российские объекты информационной инфраструктуры. Причём под удар подпадает как гражданский сектор, прежде всего банковский, сфера госуслуг, так и критически важная военная цифровая инфраструктура.

В Таллине давно действует киберцентр НАТО (CCDCOE). Фото © Shutterstock / FOTODOM

Стоит напомнить, что в Таллине, например, давно действует киберцентр НАТО (CCDCOE). Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO STRATCOM COE) расположен в Риге, а в Хельсинки — Европейский центр по противодействию гибридным угрозам (Hybrid CoE). В Стокгольме и Осло также функционируют крупнейшие в Северной Европе структуры. Помимо своих прямых задач эти организации развернули масштабную деятельность против России. Речь идёт об информационно-психологических операциях, работе в медиасреде и русском сегменте Сети.

Второй фронт для России может быть открыт НАТО в течение двух лет. Перед Альянсом сейчас стоит ряд задач. Необходимо насытить вооружением северо-восточный фланг НАТО, завершив поставки техники. Например, Финляндия ждёт F-35 и наращивает отдельные виды сухопутного компонента, в том числе РСЗО HIMARS. При этом западные военные структуры сейчас заняты подготовкой нападения на балтийские коммуникации России и на арктическом направлении, чтобы парализовать Северный морской путь.

Реакция России

Чем ответит Россия на эти угрозы? Россия уже формирует новые военные округа, наращивает высокоточное вооружение, в том числе ОТРК "Искандер", и размещает на постоянной основе разведывательно-ударные БПЛА. Это далеко не полный список ответов, которыми занимается наше государство.

Авторы Александр Степанов