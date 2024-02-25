Запад на Востоке: Почему азиатские соседи мечтают получить территорию России Замысел глобальных элит в отношении России, который сводится к целям — окружить и уничтожить, давно известен, но представители Востока и Северной Америки продолжают лелеять мечты об этом и собирать конгрессы, где делят нашу территорию между собой. 24 февраля, 21:40 Почему азиатские соседи мечтают получить территорию России. Обложка © ТАСС / Алексей Панов

В XXI веке Коллективный Запад приступил к следующему этапу гибридной войны с Россией — замыканию страны в "кокон" из враждебных государств. У западных соседей России мозги уже промыты. Очень активно этот процесс идёт среди государств СНГ. Осталось натравить на Россию соседей с Востока — и результат будет достигнут. Вы удивитесь, узнав, каковы аппетиты наших восточных (и не совсем восточных) соседей.

На какие земли России настроились японцы, американцы и канадцы

В 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны, США активно претендовали на остров Курильской гряды Матуа. Тот самый, в глубине которого до сих пор законсервированы японские подземные сооружения. Тогда президент США Гарри Трумэн обратился к Сталину с требованием предоставить остров США для создания на нём постоянной американской военной базы. Ну, разумеется, на тот момент речь шла о военных действиях против Японии. Но Сталин разгадал далеко идущие планы США создать на острове плацдарм и не согласился с требованием Трумэна. И 27 августа 1945 года японский гарнизон капитулировал перед 302-м стрелковым полком 101-й стрелковой дивизии Советской армии.

В результате переговоров Советский Союз вернул себе юг Сахалина, отнятый у России после Русско-японской войны 1905 года. Удалось возвратить и потерянные в 1875 году Курильские острова, и даже самые южные острова гряды, которые были добровольно уступлены Россией Японии ещё в 1855 году.

Расчёты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) во время несения дежурства на острове Матуа. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

С результатами Второй мировой войны Япония до сих пор не согласна на том основании, что все эти территории были населены айнами, включая и южное побережье Камчатки. Они как-то забывают, что нещадно эксплуатировали и буквально вырезали айнов, занимая их земли. Остров Хоккайдо стал японским только в конце XIX века. Раньше там тоже жили айны. Некогда они жили и на территории современной России в низовьях Амура, на юге полуострова Камчатка, Сахалине и Курильских островах. А вообще, впервые русские высадились на Сахалине в июне 1640 года. Это был отряд казака Ивана Москвитина. Острова Курильской гряды были включены в состав Российской империи в 1786 году при Екатерине II.

На острова Герольда и Врангеля, которые расположены у берегов Чукотки в Ледовитом океане на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей, претендуют США и Канада. Но если Канада делает это частным образом на основании того, что когда-то давно на берега острова высаживалась канадская экспедиция, то американские политики говорят об этом открыто. Они были бы рады основать на острове военную базу для контроля над северными водами и побережьем России. А там, глядишь, и шельф бы Чукотский к рукам прибрали. Даром, что ли, США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву?

Государственный природный заповедник "Остров Врангеля". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Претензии выдвигаются на основании того, что американцы высадились там раньше русских моряков, в 1881 году. При этом "эксперты" забывают о том факте, что четырнадцатью годами ранее по договору между Россией и США морская граница была проведена западнее островов — по меридиану, проходящему посередине между русским островом Ратманова и американским островом Крузенштерна. Очень американское название, правда?

А попытка захвата восточного побережья Чукотки для контроля над Беринговым проливом была произведена США во времена разрядки. Делалось это под предлогом организации парка по охране природы. Причём СССР был обязан допустить на свою территорию американцев, отказавшись от хозяйственной деятельности. Под "парк" собирались отвести золотоносные провинции, а также территории, богатые вольфрамом и ураном. К счастью, и острова, и Чукотка остались нашими.

Но это не говорит о том, что наши заокеанские партнёры отказались от претензий. Недавно Канада, правда у себя на бумаге, присоединила к себе Северный полюс и всю территорию до него. Вот это аппетит!

На что зарятся корейцы

Ещё один неурегулированный, с точки зрения оппонентов, спор — это территориальные претензии к России со стороны Южной Кореи. Об этом мало кто знает, потому уточняем: речь идёт о 30 квадратных километрах территории в устье реки Туманная, по которой проходит граница России с Северной Кореей. Много лет назад остров Олений был частью устья реки, которая, впадая в море, разливалась на несколько рукавов. Но со временем один из рукавов обмелел и остров практически стал полуостровом.

К России он отошёл ещё в 1860-м по итогам переговоров с Китаем и подписания Пекинского договора. В те годы Корея фактически была под контролем Китая и права самостоятельного голоса не имела. После Корейской войны и появления на карте Северной и Южной Кореи Северная Корея тоже не предъявляла претензий. А в результате переговоров в 1990-м граница между государствами прошла посередине русла реки Туманная. Остров Олений остался в России.

Река Туманная на российско-корейской границе. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Однако Южная Корея предъявила претензии из-за острова в 2003 году в ООН на основании того, что она, как "настоящая" преемница прежней, "единой" Кореи, не давала своего согласия на решение вопроса. Тогда претензии были признаны необоснованными, но кто знает, что будет завтра.

На какие территории России посягают тайваньцы

На том же основании, на котором южные корейцы претендуют на остров Олений, Тайвань высказывает претензии из-за Республики Тывы и ещё 64 населённых пункта по реке Амур. Дело в том, что в Китае во время революции 1911 года династия Цин была низвержена и окраины, находившиеся много лет под владычеством династии, наконец смогли объявить о независимости. Среди них были Монголия и Урянхай — нынешняя Тыва.

Девушки в национальных костюмах Республики Тывы. Фото © Shutterstock

В 1921 году Советская Россия признала независимость Монголии и Танну-Тувинской народной республики. А в 1944 году Тува вошла в состав СССР. Спустя пять лет КНР признала этот факт, как и факт независимости Монголии. Однако реакционное правительство партии Гоминьдан, сбежавшее от коммунистов на Тайвань, заявило, что это они являются единственными законными представителями Китайской Республики и имеют право признавать или не признавать самоопределение окраин. В 2002 году они всё-таки признали, что государство Монголия существует, однако вхождение Тувы в СССР не признают до сих пор.

Кроме Тывы Тайвань хотел бы "вернуть" 64 населённых пункта по реке Амур восточнее реки Зея. Эта территория отошла к России ещё в 1858 году, но тогда по милости российских властей в Зазейском районе было разрешено проживать гражданам империи Цин. Однако в 1900-м после осады китайцами Благовещенска всех китайцев выселили на противоположный берег Амура. В той войне погибло 3000 благовещенцев, из которых только 300 были военными. А опустевший Маньчжурский клин был вскоре заселён казаками.

Мечты китайцев

Ещё Мао Цзэдун убеждал соотечественников, что Россия незаконно заняла почти полтора миллиона квадратных километров тайги. В 1954 году Хрущёвым китайцам была отдана военная база в Порт-Артуре "за ненадобностью". В 1991 году официально прозвучали претензии китайского руководства из-за амурских островов и некоторых других территорий. И тогда генсек Горбачёв уступил китайским товарищам остров Даманский на реке Уссури, за который наши пограничники проливали кровь и гибли, 10 квадратных километров сухопутной территории и почти 600 островов по Уссури и Амуру. В 1998 году была перенесена севернее граница с Китаем в устье реки Туманной. В 2004 году Россия лишилась острова Туроборов и половины острова Большой.

А в 2012 году Китай неожиданно озвучил требование сместить вглубь российской территории границу на Горном Алтае, дабы КНР могла получить 17 гектаров "исконно китайской территории". Причём речь шла о высокогорной местности, где граница не была промаркирована в силу труднодоступности места. Никаких документов, подтверждающих законность требований, предъявлено не было.

А горячие головы внутри Китая вообще выдвигают претензии из-за всего Горного Алтая на основании того, что раньше эта земля принадлежала Джунгарскому ханству, покорённому Китаем в 1758 году.

Виды плато Укок на Горном Алтае. Фото © ТАСС / Кирилл Чаплинский

Справедливости ради надо сказать, что Россия — не единственная страна, за счёт которой КНР хотела бы увеличить свои территории. У Китая есть претензии ко всем — к Индии, Бутану, Японии, Северной Корее, Вьетнаму и Филиппинам. А Казахстан и Таджикистан уже расстались с частью своих территорий. В первом случае КНР отошло 407 квадратных километров, а во втором — 1200 квадратных километров южных склонов Сарыкольского хребта.

Пока наши воины освобождают от нацистов города Украины, США весьма активно подталкивают страны Тихоокеанского региона к вражде с Россией. Они даже собирают конгрессы, на которые приглашают представителей других государств. На них они делят шкуру неубитого медведя, обвиняя Россию в "колонизации", рисуют карты, на которых щедро делятся нашими землями друг с другом. Так и хочется спросить, не рановато ли начали?

Авторы Майя Новик