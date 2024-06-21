В МИД объяснили отказ от упрощения процедуры въезда в Россию

Введение одностороннего безвизового режима въезда для граждан дружественных России стран затруднит работу органов, ответственных за недопущение нахождения на территории государства нежелательных лиц. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"Думаю, что коллеги из других заинтересованных ведомств могут подтвердить, что российская виза является не просто формальным разрешением на въезд в Российскую Федерацию за плату", — заявил он в ответ на вопрос о вероятном оформлении визы по прилёте.

По его словам, соответствующие послабления сделают труднодоступным своевременное получение ведомствами данных о прибывающих в РФ иностранцах. Кроме того, сотрудники российских компетентных органов утратят возможность принимать превентивные меры в целях обеспечения национальной безопасности, указал дипломат. Он добавил, что иностранцам, включённым в список лиц, въезд которым в РФ не разрешён, будет отказано в оформлении визы по прибытии без объяснения причин.

В этом случае иностранному гражданину придётся возвращаться восвояси, а вся ответственность за обратный перелёт и расходы на оплату административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей будет возложена на организацию, доставившую его в Россию.

"Очевидно, что, помимо серьёзных имиджевых потерь, это может послужить причиной отказа в предоставлении транспортных услуг туристам, рассчитывающим на получение виз по прибытии в Российскую Федерацию", — подытожил Климов.