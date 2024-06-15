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15 июня, 01:04

Румыния отказалась выдать визы российской делегации для сессии ПА ОБСЕ

Карасин: Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации на ПА ОБСЕ

Бухарест. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BalkansCat

Бухарест. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BalkansCat

Румыния отказалась выдать визы российской делегации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 29 июня в Бухаресте. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, сессия ОБСЕ пройдёт в конце июня. Россия, как соучредитель этой организации, планировала принять в ней участие, однако в адрес Москвы поступила нота МИД Румынии.

"В ней говорится, что "с учётом российской агрессии против Украины" ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешён въезд в страну", — написал дипломат в телеграм-канале.

Карасин заверил, что Москва запомнит этот жест. По его словам, своим отказом в выдаче виз Румыния вносит свой вклад в разрушение организации, которая полезна для сотрудничества в Европе.

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Не так давно Нидерланды отказали российским дипломатам в аккредитации на открывшуюся 13 мая Международную конференцию ЮНЕСКО в честь 70-летия Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, члены российской делегации получили отказ в последний момент.

Оксана Попова
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