Румыния отказалась выдать визы российской делегации для сессии ПА ОБСЕ
Карасин: Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации на ПА ОБСЕ
Бухарест. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BalkansCat
Румыния отказалась выдать визы российской делегации для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится 29 июня в Бухаресте. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, сессия ОБСЕ пройдёт в конце июня. Россия, как соучредитель этой организации, планировала принять в ней участие, однако в адрес Москвы поступила нота МИД Румынии.
"В ней говорится, что "с учётом российской агрессии против Украины" ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешён въезд в страну", — написал дипломат в телеграм-канале.
Карасин заверил, что Москва запомнит этот жест. По его словам, своим отказом в выдаче виз Румыния вносит свой вклад в разрушение организации, которая полезна для сотрудничества в Европе.
Не так давно Нидерланды отказали российским дипломатам в аккредитации на открывшуюся 13 мая Международную конференцию ЮНЕСКО в честь 70-летия Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, члены российской делегации получили отказ в последний момент.