Россия стояла у истоков создания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и один из официальных языков организации — русский. Но после распада Советского Союза организация заняла открытую антироссийскую позицию, осуждая почти все международные шаги Российской Федерации. На этот факт в беседе с Лайфом обратил внимание депутат Государственной Думы, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

По его словам, ОБСЕ неоднократно вмешивалась и в наши внутренние дела, что, со слов парламентария, "немудрено, ведь лидирующие позиции в их парламентской ассамблее занимали депутаты из США и Европы".

"Российскую делегацию не раз пытались изгнать, но мы упорно ездили в Вену, чтобы попытаться донести до них свою точку зрения, пока не стало окончательно ясно - это всё равно, что метать бисер перед свиньями", — пояснил собеседник Лайфа.

По словам Журавлёва, Россия, наконец, перестанет платить обязательные взносы в бюджет ОБСЕ — а это примерно 5,5 миллиона долларов в год, на которые, как выразился депутат, "безбедно существовала чиновничья европейская шушера".

Да и само существование организации, которая, по идее, должна наблюдать за безопасностью в мире, без России - просто чушь. Развалится и перестанет действовать или, что для нас ещё более интересно, все делегаты просто перегрызутся между собой, как пауки в банке. Алексей Журавлёв.