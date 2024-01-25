Постпред РФ отчитал коллег из ОБСЕ за "никакую" реакцию на доклад об ударе ВСУ по Ил-76

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич назвал "никакой" реакцию западных коллег на доклад о сбитом Киевом российском самолёте Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По его словам, у российской стороны сложилось "мрачное впечатление" от начала работы нового действующего председателя ОБСЕ — министра иностранных дел Мальты Яна Борга.

"Мы детали [по атаке на Ил-76] уже изложили вчера — на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он [Борг] знаком с нашим заявлением Министерства обороны, Министерства иностранных дел", — сказал дипломат журналистам.