Постпред РФ отчитал коллег из ОБСЕ за "никакую" реакцию на доклад об ударе ВСУ по Ил-76
Постпред РФ Лукашевич назвал "никакой" реакцию коллег из ОБСЕ на доклад по Ил-76
Заседание ОБСЕ. Обложка © Shutterstock
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич назвал "никакой" реакцию западных коллег на доклад о сбитом Киевом российском самолёте Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По его словам, у российской стороны сложилось "мрачное впечатление" от начала работы нового действующего председателя ОБСЕ — министра иностранных дел Мальты Яна Борга.
"Мы детали [по атаке на Ил-76] уже изложили вчера — на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он [Борг] знаком с нашим заявлением Министерства обороны, Министерства иностранных дел", — сказал дипломат журналистам.
Лукашевич не питает особых надежд на то, что будет что-то меняться с точки зрения "украинизации" повестки дня". По его словам, Мальта хочет и дальше превращать ОБСЕ в "заложника украинской темы". Лукашевич "с трудом" представляет работу с новым председателем организации после его поездки в Киев. Российская сторона уже призвала Мальту прекратить шантажировать Москву украинским сюжетом.
Напомним, что авиакатастрофа с российским Ил-76 произошла в Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, трое российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла на себя ответственность за атаку, но после того, как стало известно о бойцах ВСУ на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. France Info узнало, что их мог выпустить американский ЗРК Patriot.