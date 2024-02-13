Слуцкий: Госдума и Совет Федерации заявят о приостановке участия в ПА ОБСЕ

Госдума и Совет Федерации 21 февраля синхронно заявят о своей позиции по приостановке участия в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом заявил глава Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя соответствующее готовящееся к рассмотрению обращение законодательного органа.

"Ещё раз эту позицию заявим от начала сессии [ПА ОБСЕ] — это 21 числа, как раз будут синхронные заседания Государственной думы и Совета Федерации. Так что сегодня просто первый раз публично заявляем свою позицию с тем, чтобы её знали в парламентах стран ОБСЕ", — сказал парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что речь идёт лишь о приостановке участия России, причём решение может быть пересмотрено после окончания спецоперации. По его словам, нашу страну в рамках ассамблеи "не приглашают никуда" и мы можем принимать участие только в ежегодной сессии, которая в конце февраля откроется в Вене. Однако и там, указал Слуцкий, участие РФ будет дозировано, так как ей постоянно пытаются противодействовать. Депутат заметил, что в целом российская делегация готова была принять участие в работе ПА ОБСЕ, но на десятки мероприятий на данной площадке её не приглашали, "поэтому платить немалый взнос" при таком отношении в Госдуме считают ниже своего достоинства.