Пользователи социальной сети X из Франции пришли в ярость из-за визита новоиспечённого министра иностранных дел республики Стефана Сежурне в Киев. Простые граждане возмущены продолжающейся поддержкой Незалежной и тем, что поездка главы МИД идёт вразрез с их мнением.

"Вы спросили французов?" — написал один из пользователей.

"Было бы здорово однажды спросить наше мнение!" — поддержал другой комментатор.

"Ох, первая ошибка", — заметил ещё один юзер.

Другие пользователи указывают, что едва назначенный министр рванул в Незалежную, чтобы "сфотографироваться с пианистом, пристрастившимся к кокаину", попутно тратя деньги на проект НАТО по вечному противостоянию с Россией. В то же время власти не могут поддержать французские больницы, предпочитая коррумпированный Киев.

"Первое, что они делают, это для Украины, с макронистами ничего не меняется", — посетовал пользователь.

"При чём ко всему этому французы? Хотел бы знать, на что пошли миллиарды, уже выплаченные Украине", — заявил другой комментатор.