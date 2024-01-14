"Первая ошибка": Новоиспечённый глава МИД разозлил французов из-за визита в Киев
Жителей Франции привёл в ярость визит в Киев нового главы МИД Сежурне
Владимир Зеленский и Стефан Сежурне в Киеве. Обложка © ТАСС / AP
Пользователи социальной сети X из Франции пришли в ярость из-за визита новоиспечённого министра иностранных дел республики Стефана Сежурне в Киев. Простые граждане возмущены продолжающейся поддержкой Незалежной и тем, что поездка главы МИД идёт вразрез с их мнением.
"Вы спросили французов?" — написал один из пользователей.
"Было бы здорово однажды спросить наше мнение!" — поддержал другой комментатор.
"Ох, первая ошибка", — заметил ещё один юзер.
Другие пользователи указывают, что едва назначенный министр рванул в Незалежную, чтобы "сфотографироваться с пианистом, пристрастившимся к кокаину", попутно тратя деньги на проект НАТО по вечному противостоянию с Россией. В то же время власти не могут поддержать французские больницы, предпочитая коррумпированный Киев.
"Первое, что они делают, это для Украины, с макронистами ничего не меняется", — посетовал пользователь.
"При чём ко всему этому французы? Хотел бы знать, на что пошли миллиарды, уже выплаченные Украине", — заявил другой комментатор.
Напомним, новым министром иностранных дел Франции стал депутат Европарламента, генсек партии "Возрождение" Стефан Сежурне. Он известен тем, что, в частности, на протяжении пяти лет был супругом нового премьер-министра страны Габриэля Атталя. А 13 января Сежурне совершил свою первую заграничную поездку, прибыв в Киев. В столице Незалежной он встретился со своим коллегой Дмитрием Кулебой, а также с Владимиром Зеленским, с которым обсудил оборонные потребности Украины.