Гей из партии Макрона стал самым молодым премьером Франции в истории

Министр образования Франции Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром страны. Ему 34 года и он самый молодой глава кабинета министров в истории страны. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным журналистов, соответствующее решение принял президент страны Эмманюэль Макрон. С 20 июля прошлого года он занимал пост министра национального просвещения и по делам молодёжи, а до этого был министром – делегатом общественных счетов при министре экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции.

Атталь вступил в партию Макрона "Возрождение" сразу после её создания в 2016 году. Позже он получил должность пресс-секретаря партии, а затем и первую работу в правительстве. Атталь не скрывает своей нетрадиционной ориентации, состоит в отношениях с главой президентской партии "Возрождение" Стефаном Сежурне.