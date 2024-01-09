Гей из партии Макрона стал самым молодым премьером Франции в истории
BFMTV: Министр образования Габриэль Атталь стал самым молодым премьером Франции
Габриэль Атталь. Обложка © Getty Images / Christian Liewig – Corbis
Министр образования Франции Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром страны. Ему 34 года и он самый молодой глава кабинета министров в истории страны. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По данным журналистов, соответствующее решение принял президент страны Эмманюэль Макрон. С 20 июля прошлого года он занимал пост министра национального просвещения и по делам молодёжи, а до этого был министром – делегатом общественных счетов при министре экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции.
Атталь вступил в партию Макрона "Возрождение" сразу после её создания в 2016 году. Позже он получил должность пресс-секретаря партии, а затем и первую работу в правительстве. Атталь не скрывает своей нетрадиционной ориентации, состоит в отношениях с главой президентской партии "Возрождение" Стефаном Сежурне.
Напомним, накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку, которую Макрон принял. Она возглавляла Кабинет министров с 2020 года.