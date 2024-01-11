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11 января, 20:15

МИД Франции возглавил бывший супруг нового премьера

Лидер партии "Возрождение" Стефан Сежурне возглавил МИД Франции

Стефан Сежурне. Обложка © ТАСС / Zuma

Стефан Сежурне. Обложка © ТАСС / Zuma

Министром иностранных дел Франции назначен депутат Европарламента, генсек партии "Возрождение" Стефан Сежурне. Об этом сказано в заявлении главы администрации президента Алекси Колера, который в четверг огласил новый состав правительства.

Сежурне известен тем, что на протяжении пяти лет являлся супругом нового премьер-министра Пятой республики Габриэля Атталя. Пара разошлась в 2023 году, но теперь политикам придётся вновь работать сообща в обновлённом кабмине.

Также Колер назвал имена министров, которые сохранят свои посты после отставки экс-премьера Элизабет Борн. Ими стали главы Минфина, МВД и Минобороны Брюно Ле Мэр, Жеральд Дарманен и Себастьян Лекорню.

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Напомним, что бывший французский премьер Элизабет Борн объявила об отставке в понедельник. Она занимала пост главы кабмина с мая 2022 года.

Илья Пушкарев
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