МИД Франции возглавил бывший супруг нового премьера

Министром иностранных дел Франции назначен депутат Европарламента, генсек партии "Возрождение" Стефан Сежурне. Об этом сказано в заявлении главы администрации президента Алекси Колера, который в четверг огласил новый состав правительства.

Сежурне известен тем, что на протяжении пяти лет являлся супругом нового премьер-министра Пятой республики Габриэля Атталя. Пара разошлась в 2023 году, но теперь политикам придётся вновь работать сообща в обновлённом кабмине.

Также Колер назвал имена министров, которые сохранят свои посты после отставки экс-премьера Элизабет Борн. Ими стали главы Минфина, МВД и Минобороны Брюно Ле Мэр, Жеральд Дарманен и Себастьян Лекорню.