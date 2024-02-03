Новый председатель ОБСЕ посетил Киев и поклялся Зеленскому в верности

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг встретился с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во время своего визита в Киев. Об этом сообщается в пресс-службе ОБСЕ.

"Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ян Борг завершил свой визит на Украину. В Киеве министр Борг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", — говорится в заявлении.

В ОБСЕ добавили, что на протяжении всего срока председательства Мальта будет продолжать уделять повышенное внимание экстренной необходимости завершить конфликт и в то же время находить практические решения для оказания помощи жителям Незалежной. По словам Борга, ОБСЕ будет и дальше поддерживать Украину.