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3 февраля, 16:38

Новый председатель ОБСЕ посетил Киев и поклялся Зеленскому в верности

Новый председатель ОБСЕ Борг провёл встречу с Зеленским и Кулебой в Киеве

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг встретился с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во время своего визита в Киев. Об этом сообщается в пресс-службе ОБСЕ.

"Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ян Борг завершил свой визит на Украину. В Киеве министр Борг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", — говорится в заявлении.

В ОБСЕ добавили, что на протяжении всего срока председательства Мальта будет продолжать уделять повышенное внимание экстренной необходимости завершить конфликт и в то же время находить практические решения для оказания помощи жителям Незалежной. По словам Борга, ОБСЕ будет и дальше поддерживать Украину.

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Ангажированность ОБСЕ по вопросу конфликта на Украине не является новостью. Ранее постпред России при организации Александр Лукашевич отчитал коллег за "никакую" реакцию на доклад об ударе ВСУ по Ил-76. По его словам, у российской стороны сложилось "мрачное впечатление" от начала работы нового действующего председателя ОБСЕ — министра иностранных дел Мальты Яна Борга.

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President.gov.ua

Дарья Нарыкова
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