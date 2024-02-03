Новый председатель ОБСЕ посетил Киев и поклялся Зеленскому в верности
Новый председатель ОБСЕ Борг провёл встречу с Зеленским и Кулебой в Киеве
Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг встретился с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во время своего визита в Киев. Об этом сообщается в пресс-службе ОБСЕ.
"Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ян Борг завершил свой визит на Украину. В Киеве министр Борг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", — говорится в заявлении.
В ОБСЕ добавили, что на протяжении всего срока председательства Мальта будет продолжать уделять повышенное внимание экстренной необходимости завершить конфликт и в то же время находить практические решения для оказания помощи жителям Незалежной. По словам Борга, ОБСЕ будет и дальше поддерживать Украину.
Ангажированность ОБСЕ по вопросу конфликта на Украине не является новостью. Ранее постпред России при организации Александр Лукашевич отчитал коллег за "никакую" реакцию на доклад об ударе ВСУ по Ил-76. По его словам, у российской стороны сложилось "мрачное впечатление" от начала работы нового действующего председателя ОБСЕ — министра иностранных дел Мальты Яна Борга.