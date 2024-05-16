МИД выставил ультиматум из-за беспредела против российской делегации в ЮНЕСКО

Нидерланды отказали российским дипломатам в аккредитации на открывшуюся 13 мая Международную конференцию ЮНЕСКО в честь 70-летия Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопиющий пример [использовать конвенции в узкокорыстных целях] — открывшаяся 13 мая в Гааге международная конференция ЮНЕСКО "Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта", которая проводится при поддержке министерств иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки Нидерландов. Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию", — возмутилась она.

По словам представителя МИД РФ, российскому эксперту не выдали визу. В делегации же добавили со своей стороны, что данный беспредел произошёл при неспособности Секретариата ЮНЕСКО обеспечить полноценное участие России в мероприятии. Там обратили внимание на действия замгендиректора организации Эрнесто Оттоне, который пригласил РФ на мероприятие, а после недопуска со сцены благодарил голландскую сторону "за прекрасную организацию конференции". В миссии пояснили, что в это же время российского дипломата выводили из здания под предлогом "политического решения".

"Требуем от Гендиректора Одри Азуле провести внутреннее расследование в связи с произошедшим инцидентом, а также призвать Гаагу к ответу в связи с грубым нарушением международных обязательств и доложить об итогах всем странам – членам ЮНЕСКО", — призывает делегация.