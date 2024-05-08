"Повышают градус конфронтации": В МИД пообещали жёсткий ответ на высылку военного атташе РФ

Великобритания использует откровенную ложь, чтобы оправдать антироссийские меры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Лондона выслать военного атташе РФ и снять дипломатический статус с ряда российских объектов недвижимости.

Мария Захарова прокомментировала высылку Великобританией военного атташе России. Видео © Telegram / МИД России

"В Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны при Посольстве РФ в Лондоне и снятие дипломатического статуса с ряда принадлежащих нам объектов недвижимости под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном в телеграм-канале российского МИДа.

Захарова назвала крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения британцев о якобы причастности Москвы к неким злонамеренным акциям без каких-либо доказательств. Подобные действия властей Соединённого Королевства, по словам представителя МИД РФ, существенно "повышают градус конфронтации". Дипломат также предупредила, что реакция российской стороны на любые недружественные действия "будет жёсткой и выверенной".