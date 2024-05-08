Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 13:23

МИД Британии вызвал российского посла после решения выслать военного атташе

МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина после того, как Лондон объявил о намерении выслать военного атташе РФ и ужесточить правила получения дипломатических виз россиянами.

"Сегодня Соединённое Королевство вызвало российского посла, чтобы сообщить ему о принятых мерах, а также повторить, что Лондон не будет терпеть подобные действия со стороны России", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Эстонии из-за сбоев в GPS
Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Эстонии из-за сбоев в GPS

Напомним, ранее МИД Великобритании заявил о высылке российского атташе по вопросам обороны, а также о лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости и ограничении срока действия российских дипломатических виз. Глава британского МВД объяснил, что этот шаг стал следствием некой "вредоносной деятельности России".

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Великобритания
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров