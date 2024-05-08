МИД Британии вызвал российского посла после решения выслать военного атташе

МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина после того, как Лондон объявил о намерении выслать военного атташе РФ и ужесточить правила получения дипломатических виз россиянами.

"Сегодня Соединённое Королевство вызвало российского посла, чтобы сообщить ему о принятых мерах, а также повторить, что Лондон не будет терпеть подобные действия со стороны России", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.