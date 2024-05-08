МИД Британии вызвал российского посла после решения выслать военного атташе
МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина после того, как Лондон объявил о намерении выслать военного атташе РФ и ужесточить правила получения дипломатических виз россиянами.
"Сегодня Соединённое Королевство вызвало российского посла, чтобы сообщить ему о принятых мерах, а также повторить, что Лондон не будет терпеть подобные действия со стороны России", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее МИД Великобритании заявил о высылке российского атташе по вопросам обороны, а также о лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости и ограничении срока действия российских дипломатических виз. Глава британского МВД объяснил, что этот шаг стал следствием некой "вредоносной деятельности России".
ТАСС / Владимир Гердо