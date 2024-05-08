Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Эстонии из-за сбоев в GPS
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России на фоне обвинений в якобы срежиссированных нашей страной помехах в работе GPS. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. В пресс-релизе приведены слова эстонского министра Маргуса Цахкны, который не сомневается, что за сбои в навигации несёт ответственность именно Москва.
"Данные действия являются нарушением правил Международного союза электросвязи, которые запрещают создавать подобные помехи", — заявил дипломат.
А ранее в Финляндии предложили отрезать России доступ к Калининграду. С помощью территориальных ограничений России хотят отомстить за якобы рукотворные помехи в работе GPS, в которых Хельсинки обвиняет Москву.
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