МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России

МИД Великобритании вышлет российского атташе по вопросам обороны, лишит дипломатический статус некоторых объектов недвижимости и ограничит срок действия российских дипломатических виз. Об этом в среду, 8 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Королевства Джеймса Клеверли.

По его словам, этот шаг стал следствием "вредоносной деятельности России в Великобритании и Европе".

В чём именно Лондон обвиняет Москву, сам Клеверли не пояснил, однако Reuters ссылается на инцидент от 26 апреля, когда полиция Британии предъявила пятерым мужчинам обвинения в "преступлениях против национальной безопасности" и "враждебной государственной деятельности", направленной на пользу России. Речь шла в том числе в вербовке других людей для поджога коммерческой недвижимости в Лондоне, связанной с Украиной.