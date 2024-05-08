МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России
МИД Великобритании вышлет российского атташе по вопросам обороны, лишит дипломатический статус некоторых объектов недвижимости и ограничит срок действия российских дипломатических виз. Об этом в среду, 8 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Королевства Джеймса Клеверли.
По его словам, этот шаг стал следствием "вредоносной деятельности России в Великобритании и Европе".
В чём именно Лондон обвиняет Москву, сам Клеверли не пояснил, однако Reuters ссылается на инцидент от 26 апреля, когда полиция Британии предъявила пятерым мужчинам обвинения в "преступлениях против национальной безопасности" и "враждебной государственной деятельности", направленной на пользу России. Речь шла в том числе в вербовке других людей для поджога коммерческой недвижимости в Лондоне, связанной с Украиной.
Ранее Великобритания пообещала помогать Украине до конца десятилетия, а до этого премьер Риши Сунак заявил о переводе британской оборонки в "режим войны". По его словам, расходы на эту сферу будут увеличены до 2,5% ВВП.
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