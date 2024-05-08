Песков назвал провокацией появление на Украине петиции за ввод западных войск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной провокацией появление на официальном сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой запросить ввод западных войск на Украину. По его словам, Кремль наблюдает за развитием событий.

"Киевский режим — он достаточно непредсказуемый... Непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несёт огромную опасность", — сказал он.