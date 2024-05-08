Песков назвал провокацией появление на Украине петиции за ввод западных войск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной провокацией появление на официальном сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой запросить ввод западных войск на Украину. По его словам, Кремль наблюдает за развитием событий.
"Киевский режим — он достаточно непредсказуемый... Непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несёт огромную опасность", — сказал он.
Напомним, 7 мая на официальном сайте Владимира Зеленского появилась петиция с предложением запросить ввод на Украину войск ряда стран Запада, в том числе США и Великобритании. Автор призывает сделать это "в кратчайшие сроки". На момент публикации документ набрал 25 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.
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