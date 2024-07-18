В Финляндии заявили, что более тысячи россиян якобы ждут очереди на убежище

Более тысячи россиян ждут предоставления убежища в Финляндии: на рассмотрении иммиграционной службы находится более 1100 заявлений, из которых 400 — от женщин, утверждает телерадиокомпания Yle.

СМИ уточняет, что агентство ЕС по вопросам убежища приостановило разработку общих для всех государств-членов принципов работы с россиянами, поэтому каждая страна должны выработать свои подходы. Теперь каждый случай должен рассматриваться иммиграционными службами в индивидуальном порядке.