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18 июля, 08:17

В Финляндии заявили, что более тысячи россиян якобы ждут очереди на убежище

Yle утверждает, что сотни россиян ждут убежища в Финляндии

Пограничный пункт "Ваалимаа" на границе Финляндии с Россией. Обложка © ТАСС/EPA/

Пограничный пункт "Ваалимаа" на границе Финляндии с Россией. Обложка © ТАСС/EPA/

Более тысячи россиян ждут предоставления убежища в Финляндии: на рассмотрении иммиграционной службы находится более 1100 заявлений, из которых 400 — от женщин, утверждает телерадиокомпания Yle.

СМИ уточняет, что агентство ЕС по вопросам убежища приостановило разработку общих для всех государств-членов принципов работы с россиянами, поэтому каждая страна должны выработать свои подходы. Теперь каждый случай должен рассматриваться иммиграционными службами в индивидуальном порядке.

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Кстати, ранее президент Финляндии Александр Стубб также подписал закон о выдворении беженцев и ужесточении правила их приёма на российской границе. Он считает, что такие меры укрепляют национальные интересы страны.

Александра Вишнякова
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