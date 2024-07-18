В Финляндии заявили, что более тысячи россиян якобы ждут очереди на убежище
Yle утверждает, что сотни россиян ждут убежища в Финляндии
Пограничный пункт "Ваалимаа" на границе Финляндии с Россией. Обложка © ТАСС/EPA/
Более тысячи россиян ждут предоставления убежища в Финляндии: на рассмотрении иммиграционной службы находится более 1100 заявлений, из которых 400 — от женщин, утверждает телерадиокомпания Yle.
СМИ уточняет, что агентство ЕС по вопросам убежища приостановило разработку общих для всех государств-членов принципов работы с россиянами, поэтому каждая страна должны выработать свои подходы. Теперь каждый случай должен рассматриваться иммиграционными службами в индивидуальном порядке.
Кстати, ранее президент Финляндии Александр Стубб также подписал закон о выдворении беженцев и ужесточении правила их приёма на российской границе. Он считает, что такие меры укрепляют национальные интересы страны.