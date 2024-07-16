Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 12:25

Стубб подписал закон об ограничении приёма беженцев на границе Финляндии с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев, а также ужесточении правила их приёма на российской границе. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Я утвердил закон сегодня на презентации президента республики", — говорится в заявлении президента.

Стубб отметил, что такой закон "жизненно важен" для нацбезопасности. Кроме того, он добавил, что нововведение в стране приняли неоднозначно, что привело к жёстким дебатам, однако, по мнению финского главы, это только укрепляет национальные интересы страны.

"Мы сделали себя мишенью": Профессор раскритиковал глупейшее решение Финляндии
"Мы сделали себя мишенью": Профессор раскритиковал глупейшее решение Финляндии

Ранее Life.ru сообщал, что Финляндия собирается ужесточить некоторые нормы, имеющие отношение к въезду в страну, причём сделать это власти планируют уже с 1 сентября. В законе об иностранцах появятся пояснения к тому, когда можно получить отказ в виде на жительство. К ним отнесут: нелегальное пребывание, предоставление ложной информации, брак по расчёту и незаконная работа на территории страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joaquin Ossorio Castillo

Александра Мышляева
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров