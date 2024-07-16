Стубб подписал закон об ограничении приёма беженцев на границе Финляндии с РФ
Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев, а также ужесточении правила их приёма на российской границе. Об этом говорится на сайте главы государства.
"Я утвердил закон сегодня на презентации президента республики", — говорится в заявлении президента.
Стубб отметил, что такой закон "жизненно важен" для нацбезопасности. Кроме того, он добавил, что нововведение в стране приняли неоднозначно, что привело к жёстким дебатам, однако, по мнению финского главы, это только укрепляет национальные интересы страны.
Ранее Life.ru сообщал, что Финляндия собирается ужесточить некоторые нормы, имеющие отношение к въезду в страну, причём сделать это власти планируют уже с 1 сентября. В законе об иностранцах появятся пояснения к тому, когда можно получить отказ в виде на жительство. К ним отнесут: нелегальное пребывание, предоставление ложной информации, брак по расчёту и незаконная работа на территории страны.
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