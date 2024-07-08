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8 июля, 00:02

"Мы сделали себя мишенью": Профессор раскритиковал глупейшее решение Финляндии

Финский профессор Малинен назвал вхождение в НАТО глупейшим шагом Хельсинки

Финские власти сделали свою страну мишенью, вступив в НАТО. С соответствующим заявлением в эфире YouTube-канала Neutrality Studies выступил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.

"Теперь Финляндия — это не просто государство, находящееся на передовой. Вообще-то, мы теперь ключевая цель для потенциальных ударов со стороны России. Мы сделали себя мишенью. Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю", — считает аналитик.

Он также заявил, что до этих событий Хельсинки и Москва жили в мире на протяжении десятилетий, а экономические отношения между двумя государствами активно развивались. Эксперт уточнил, что это происходило, несмотря на советско-финскую войну 1939–1940 годов.

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Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время заседания глав МИД стран – участниц НАТО в Брюсселе 4 апреля прошлого года заявил, что Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. В этот же день финский министр иностранных дел Пекка Хаависто подписал протокол о вступлении страны в этот военно-политический блок.

Обложка ©

Pixabay / tap5a

Алексей Соловьёв
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