"Мы сделали себя мишенью": Профессор раскритиковал глупейшее решение Финляндии

Финские власти сделали свою страну мишенью, вступив в НАТО. С соответствующим заявлением в эфире YouTube-канала Neutrality Studies выступил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.

"Теперь Финляндия — это не просто государство, находящееся на передовой. Вообще-то, мы теперь ключевая цель для потенциальных ударов со стороны России. Мы сделали себя мишенью. Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю", — считает аналитик.

Он также заявил, что до этих событий Хельсинки и Москва жили в мире на протяжении десятилетий, а экономические отношения между двумя государствами активно развивались. Эксперт уточнил, что это происходило, несмотря на советско-финскую войну 1939–1940 годов.